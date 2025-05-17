醫師畢柳鶯推廣在宅善終 避免無效治療延長痛苦

醫師畢柳鶯推廣在宅善終，老衰、重症末期病人發生問題要通知醫護，而非把病人送到急診。（畢柳鶯提供）

2025/05/17 00:05

〔記者黃政嘉／桃園報導〕台灣在宅善終協會成員提倡在宅善終，協會理事畢柳鶯分享，家有老衰重症病人，無積極治療方法時，請聯繫居家醫療團隊到宅訪視，而非送急診，避免無效醫療，否則再多加護病房、安寧病房都不夠用，她說，死亡是生命的一部分，所有人都會死，不該等到家人死亡才接觸這議題，好好準備善終，讓死亡是美好的，全體為了愛而放手。

畢柳鶯是衛生福利部台中醫院復健科資深教學醫師，她說，行醫至今45年，媽媽過往吞嚥困難，拒絕插鼻胃管，後來在家自主斷食、善終，她將此經驗出書分享，許多診間患者詢問在宅善終作法，特別是家人有意願，但有醫師仍習慣「救到底」，願意協助的是居家安寧單位，因此她4年前起推廣在宅善終觀念。

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畢柳鶯強調，她要給大家懂得死亡識能的觀念，老衰、重症末期，醫院已無有效治療方法下的患者家屬，要懂得拒絕無效醫療，學會如何在家陪伴，及尋求居家安寧團隊照顧，譬如他不會吃了，還插鼻胃管？癌末了還在化療？避免無效治療讓患者品質很差的活著，帶給大家痛苦、浪費醫療資源。

協會主辦「善終是給有準備的人」公益講座，今天（5/17）下午1點半於桃園市立圖書館平鎮分館登場，除有畢柳鶯推廣理念，護理師程子芸將分享實務面，民眾可去哪找尋專門提供居家醫療和居家安寧的居家護理所、懂得照顧在宅善終末期病人；在宅安寧服務的過程中，很多人沒有地方死，如獨居、無親友、低收入戶等，醫師陳嘉瑋進一步分享安寧家屋推廣，期待協會朝日本的方向，幫助無法在自己的家裡善終的人。

台灣在宅善終協會主辦「善終是給有準備的人」公益講座，5/17（六）下午1點半於桃園市立圖書館平鎮分館登場。（台灣在宅善終協會提供）

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