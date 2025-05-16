「人生最可怕的是悔恨」 葉丙成勉青年勇敢擁抱變化

教育部政務次長葉丙成今在中原大學演說，鼓勵青年學子勇敢擁抱變化。（中原大學提供）

2025/05/16 23:56

〔記者黃政嘉／桃園報導〕教育部「2025大學巡迴宣講」今在中原大學登場，政務次長葉丙成以《面對茫茫的未來，如何找到自己的天命：新時代、新挑戰、新思維》為題演說，提到「人生不是函數，無法微分取極值。」他鼓勵青年學子勇敢擁抱變化，透過「好奇心」與自主學習能力，掌握未來成功關鍵。

葉丙成指出，世界變化快速，傳統職業漸消失，未來20年，「穩定」將不復存在，有6成以上的新職業目前尚未出現，但他也強調：「世界變化愈快，機會愈多。」建議學生要具備「好奇肯學、誠信正直、察言觀色、做事牢靠」4項特質，就能在未來的競爭世界中脫穎而出。現在許多公司在徵才時，更看重解決問題的能力，已不再以學歷為第一優先。

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面對未來不確定的職場環境，他提醒學生，未來每3到5年便需學會1項新技能，敏銳的觀察力與「好奇心」將是未來20年最重要的成功特質。他列出6大核心關鍵能力，包括：如何找到資源、如何建立人脈、如何了解制度、如何定義關鍵問題、如何讓人留下印象、展現個人價值、如何銷售好點子。他認為，能有效呈現自己努力的過程與成果價值的能力，將是脫穎而出的關鍵。

葉丙成鼓勵同學別被有限的選擇困住，而無限的焦慮，他提出尋找「天命」3步驟：認識自己、認識世界、再連連看。鼓勵同學透過實習、與他人攀談，建立至少40個工作資料庫來「認識世界」；進而透過挑戰自己沒做過的事「認識自己」；最終，從已建立的工作資料庫，對照個人特質，找出最適合的三至五個方向「連連看」，「畢業前審閱工作資料庫，審視自己的特質，就能連出好的選擇。」

葉丙成也提醒，「人生沒有最佳選擇，與其想著如何一步成功，不如勇敢冒險。」他分享，「人生最可怕的不是失敗，而是悔恨。」愈早失敗，愈不怕失敗，愈能夠成功，鼓勵同學趁學生時期嘗試各種可能性，培養對失敗的耐受度，他也介紹教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」，包括「築夢工場組」與「海外翱翔組」2大方案，鼓勵學生積極善用政府資源，勇敢實現夢想、走向世界。

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