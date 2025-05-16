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    認識「府城城垣300年」 打造5種「城門雞蛋糕」

    「府城城垣300年」首度量身設計的城門造型雞蛋糕模具，作出城門雞蛋糕亮相。 （記者洪瑞琴攝）

    「府城城垣300年」首度量身設計的城門造型雞蛋糕模具，作出城門雞蛋糕亮相。 （記者洪瑞琴攝）

    2025/05/16 21:59

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕城門城門雞蛋糕！為歡慶今年「府城城垣300年」，文化列車今（16）日開到東門城邊的勝利國小，特別的是，首度為活動量身打造的城門造型雞蛋糕模具大亮相，有5個城門造型，小朋友們親手製作出一座座可愛又美味的城門雞蛋糕，「吃」出歷史美味，感到十分新奇有趣！

    延續「五九圍城」公私協力行動，小朋友透過城門雞蛋糕體驗、老師講解城門歷史，再到城門繪畫創作，每一步都是一場穿越時空的文化之旅。導覽老師說，透過「吃」的方式親近文化，看見孩子們對在地歷史的好奇與熱情，也讓文化記憶在香氣四溢的雞蛋糕中悄悄發芽。

    此外，勝利國小6年級畢業策展《府城三百一、未來》，與「目目・赫茲博物」團隊合作，學生結合聯合國永續發展理念（SDGs），從東門城周邊的歷史地景與生活出發，完成75件富有在地意識與創意表達的作品，實踐一場行動藝術，而手中熱騰騰的城門雞蛋糕，也成了最有滋味的畢業策展慶功禮。師生透過實地參與、創作轉譯與文化共享，用行動體現對城市歷史的認識與珍惜。

    文化局表示，慶祝「府城城垣300年」（1725年城垣興建之始），推出公民共同參與計畫，共規劃10場體驗工作坊，讓民眾感受城垣歷史氛圍。除了首場「城門城門雞蛋糕」，接續還有「城牆的雕刻與鑲嵌」傳達百年傳統工藝茄苳入石柳運用；「巡視城牆小夜燈」製作竹編燈籠；「小型紅磚手作課程」讓民眾親手堆砌古城牆的微縮模型；「繡出府城的故事」則是體驗刺繡工藝生活美學，各式主題體驗都是百年工藝的濃縮與美學實踐。

    勝利國小學童體驗製作城門雞蛋糕，感到十分新奇有趣。 （記者洪瑞琴攝）

    勝利國小學童體驗製作城門雞蛋糕，感到十分新奇有趣。 （記者洪瑞琴攝）

    「城門城門雞蛋糕」體驗列車，今日開到勝利國小，認識府城城垣歷史，寓教於樂（記者洪瑞琴攝）

    「城門城門雞蛋糕」體驗列車，今日開到勝利國小，認識府城城垣歷史，寓教於樂（記者洪瑞琴攝）

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