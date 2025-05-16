比搶演唱會門票還難？全國獨有彰化童萌卡 上網申請大塞車

全國獨有彰化童萌卡，上網申請首日大塞車。（資料照）

2025/05/16 21:52

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣政府推出全台首創的「童萌卡」，設籍縣內1至3歲幼兒每年可領1萬元（點）補助，今天（16日）是申請首日，有家長從早到晚一再用手機掃QR code，就是只看到「轉圈圈」，完全連不上去，讓新手爸媽大喊，這不是買演唱會門票才會看到「轉圈圈」嗎？

縣府民政處長劉玉平表示，因為今天是第1天正式啟用，才會出現暴量，光是今天上午就有將近3000筆登錄，所以才會造成系統塞車，已經立刻請資訊單位緊急擴大頻寬。

請繼續往下閱讀...

劉玉平指出，民眾在登錄後尚有審核、製卡、發卡及特約廠商裝機等程序，預計6月16日可以領到童萌卡，同時開始使用。

吳姓家長表示，只要家裡有1到3歲的嫩娃，就可以申請童萌卡，享受每年有1萬元的補助，他今天馬上就拿手機狂刷，但就是無法登錄，看到「轉圈圈」看到都要心累了。他從一早就開始試，中午也試，晚上也試，怎樣都不成功。

吳姓家長指出，正當他要放棄之際，才從其它家長處得知，原來手機比較難登錄，如果改用筆電或是桌電，就可以很快就完成登錄。

但吳姓家說，如果年輕爸媽都要費力才能登錄，有些隔代或是弱勢家庭要登錄就會更辛苦了，希望可以直接發給弱勢家庭，讓童萌卡給全縣2萬多名寶寶都能受惠。

吳姓家長用手機從早到晚一直刷，就是無法完成童萌卡的申請登錄。（吳姓民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法