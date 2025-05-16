年輕人中風比率飆升至近2成！醫示警：4大族群務必留意

年輕族群中風比率飆升，醫師點名4大高風險生活型態需警覺。示意圖。（圖擷取自shutterstock）

2025/05/16 22:53

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中風早已不再是年長者的疾病！近期醫界觀察發現，「年輕型腦中風」患者人數顯著上升，目前約每7位腦中風病患中，就有1人是45歲以下年輕族群，佔比從過去5~6%激增至15~18%，顯示中風已不再是老年人的專利。

阮郁修今（16）日在臉書「腦部動脈瘤-拆彈專家-阮郁修醫師」發文分享近期值班觀察，強調中風年輕化趨勢不可忽視，並點出四大高風險族群，包括：

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生活型態不良：長期抽菸、酗酒，對血管傷害極大

西化飲食習慣：高油高糖、少纖維，增加動脈硬化風險

家族遺傳病史：若有高血壓、糖尿病等背景，需特別注意

三高症候群者：罹患高血壓、高血脂、高血糖者為中風高危族群

中風發作時的「黃金三小時」至關重要，阮郁修也呼籲社會大眾熟記「FAST」口訣，及早辨識症狀並即刻送醫：

F（Face）：臉部是否歪斜不對稱

A（Arm）：手臂是否有無力、下垂狀況

S（Speech）：語言表達是否含糊不清

T（Time）：出現上述徵狀，立刻就醫

阮郁修強調，年輕中風若能及時處理，多數能顯著減少後遺症、提升恢復機率；反之，一旦延誤恐釀成嚴重失能。想預防中風，日常保健是關鍵。阮郁修也提醒民眾，務必從生活做起：保持規律運動、均衡飲食、避免高油高糖、定期健檢、戒菸限酒，都是遠離腦中風的有效方式。

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