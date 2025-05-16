台中米其林1星餐廳「文公館」6/29熄燈 原因曝光

文公館打造摩登的現代中餐，以精緻法菜廚藝詮釋中式菜餚。（記者蔡淑媛攝）

2025/05/16 20:45

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中高端粵菜餐廳「文公館」連續兩年榮獲《米其林指南》一星肯定，卻宣布6月29日正式結束營業，消息一出震撼美食圈。文公館說，隨著富王大樓重建，也將一併告別，面對老饕哀求「希望換地點再開」，但受限人力，以及要再找到能同時容納中廚房與西廚房的地點困難，只能暫時告別。

文公館貼出道別文說，隨著富王大飯店即將展開整修工程，文公館也將劃下句點。餐廳以中菜為本、法式Fine dining為啟發，融合東西方料理手法，試著讓一道道料理，成為能與人共感的溫柔家宴，珍惜這份曾經擁有的風味與時光，並將深藏於心。

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文公館座落於台中市老牌富王飯店1樓，打造摩登的現代中餐，開業短短半年就打出名號並擠身為台中最難訂位中餐廳之一，由擅長精緻粵菜的主廚蔣文正與專攻精緻法菜的年輕新銳主廚林昊語，雙廚聯手演繹。「中菜味道、法菜表情」，以精緻法菜廚藝詮釋的「新中菜」。

文公館總監劉獻馳說，消息傳出後，餐廳電話被打爆，訂位到6月底已達8、9成滿；至於同在富王大樓的台中法式餐酒館「FReNCHIE FReNCHIE」，則會在大樓農曆年後拆除前停業。

米其林一星的文公館，餐廳保留老建築的結構，裝潢以孔雀綠為主軸，搭配實木餐椅和大理石地面，點染雅逸的用餐氣氛。（文公館提供）

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