台鐵南迴電車線斷落搶修完成 影響時間高達780分鐘

台鐵公司搶修掉落的電車線。（台鐵公司提供）

2025/05/16 20:58

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵在今天（16日）下午14點24分發現枋山=加祿之間電車線主吊線斷落，區間路線無法供電，單線區間不通。台鐵公司今晚說明，已在晚間19點49分搶修完畢，恢復通車。

台鐵公司下午發現枋山=加祿間（K11+350處，單線區間）發現電車線主吊線斷落，緊急啟動公路接駁，對號列車下行行駛到潮州站、上行行駛到台東站，台東=大武間、潮州=枋寮間以區間車接駁旅客。

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台鐵公司晚間20點13分說明，電力維修車在下午15點17分到加祿站待命搶修，救援機車15點25分到達現場救援，16點38分電力單位進場搶修，晚間18點主吊線修復，19點49分搶修完畢，恢復通車。

台鐵公司說明，這次通路受阻公路接駁從枋寮到大武共計20輛次、783名旅客；大武到枋寮共計22輛次、949名旅客。

台鐵公司統計，這次事故到19點50分為止，影響11列次、780分。對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年內到各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天，造成旅客時間延誤，台鐵公司深致歉意。

台鐵公司搶修掉落的電車線。（台鐵公司提供）

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