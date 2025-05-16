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    週六會「烤」飆高溫 留意午後雷陣雨

    週六是會考第一天，全台為晴到多雲，要留意補充水分。（資料照）

    週六是會考第一天，全台為晴到多雲，要留意補充水分。（資料照）

    2025/05/16 22:40

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週六、週日適逢國中會考，明天週六（17日）各地白天大多為多雲到晴，僅花、東及恆春半島有零星短暫陣雨；白天高溫炎熱，中南部及大台北33到35度，南部近山區局部地區有36度左右高溫發生，外出請注意做好防曬並多補充水分。

    中央氣象署預報，週六各地大多晴朗穩定，環境吹偏南到西南風，清晨到上午中南部沿海有零星降雨機率，不過白天大多為多雲到晴，僅花、東及恆春半島有零星短暫陣雨，而午後主要在各山區有對流發展，並有大雨發生機率，而且雨勢可能會影響到中部以北及宜、花平地，下午出門建議都要攜帶雨具備用。另外，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

    溫度方面，週六高溫普遍來到31度以上，中南部及大台北更熱一些，為33至35度，尤其南部近山區局部可能來到36度左右，外出請注意做好防曬並多補充水分，而各地低溫約24至27度

    天氣風險公司指出，週末兩天因為北方的鋒面系統較為接近台灣，雖然沒有直接影響，但是會讓台灣上空的大氣不穩定度提升，連帶讓午後熱對流發展較為旺盛，降雨的範圍也會擴大，除了各地山區外，中部以北、宜蘭到花蓮一帶的平地也可能會受到影響。

    紫外線指數部分，週六台北市、新北市為「高量級」；高雄市、屏東縣、台東縣為「危險級」；其餘縣市均為「過量級」。

    空氣品質方面，週六環境風場為偏南風，迎風面擴散條件轉佳，北部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

    氣溫方面，中南部及大台北高溫33至35度，南部近山區局部地區有36度左右高溫發生。（擷取自中央氣象署網站）

    氣溫方面，中南部及大台北高溫33至35度，南部近山區局部地區有36度左右高溫發生。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週六台北市、新北市為「高量級」；高雄市、屏東縣、台東縣為「危險級」；其餘縣市均為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週六台北市、新北市為「高量級」；高雄市、屏東縣、台東縣為「危險級」；其餘縣市均為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週六宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週六宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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