中小學只限上課保管手機？教育部下週公告草案

中小學生手機管理草案下週公告，教育部今晚說明，將廣邀各界表達意見。（記者林曉雲攝）

2025/05/16 19:47

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部長鄭英耀於前（14）日宣布，將於下週公告「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」，學生青年團體EdYouth台灣一滴優教育協會今（16）日發聲明，呼籲教育部應廣納多元學生意見，落實「兒童權利公約」之兒少表意權及被傾聽權。教育部今晚回應表示，教育部將預告學生攜帶行動載具到校管理原則草案，並廣邀各界表達意見。

學生青年團體EdYouth台灣一滴優教育協會理事長蔡其曄表示，EdYouth認為手機統一保管時間，應維持草案規定的「上課期間」為原則，不應擴大至「在校期間」，並指教育部在前次研商會議後，未再與民間團體溝通，亦未與學生溝通，而國教署長彭富源曾於青少諮會議中承諾，將在政策公告前與學生進一步討論，呼籲教育部應就此議題與青少諮進行後續溝通與對話。

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針對社會各界關注校園手機管理議題，教育部今晚表示，為因應數位時代學習環境變化及校園實務管理需求，預計下週公告「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」修正草案，並廣邀社會各界提供意見，作為後續調整與推動的重要參考。

教育部說明，有鑑於目前訊息揭露不夠充分，導致外界討論時有諸多疑問，教育部將公告草案內容，說明政策方向，並廣納各界建議。教育部強調，草案公告後，誠摯邀請家長、教師、學生與社會大眾共同參表達意見，攜手打造安心、健康的數位學習環境。

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