7月起全面試辦「分日分類」資源回收 彰縣福興鄉長：被罵也要做！

彰化縣福興鄉7月起全面試辦「分日分類」資源回收，不配合就拒收。（福興鄉公所提供）

2025/05/16 19:33

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣去年7月實施垃圾分類新制，成功讓垃圾減量，但資源回收也跟著暴增。因此，福興鄉將於7月1日起全面試辦「分日分類」資源回收清運計畫，並要求民眾使用可辨識內容物的袋子來裝一般垃圾，不配合就現場拒收。

福興鄉長蔣煙燈強調，垃圾分類不能走回頭路，因為沿路收運垃圾，資源回收物數量太大，讓回收車有時還會載不下，載回來的資收物還要花費大量時間與人力進行二次細分類。因此，「分日分類」收運資收物勢必要做，就算被罵也要做。

請繼續往下閱讀...

蔣煙燈表示，為了讓民眾習慣「分日分類」收運資收物的做法，即日起到5月底進行宣導，所有垃圾車、回收車都會掛布條宣傳，家家戶戶都會收到傳單，並將於全鄉22村舉辦說明會，讓民眾了解回收的做法，爭取認同感，降低阻力。6月進行為期1個月的勸導期，垃圾車將會沿線破袋檢查，好言相勸。但7月1日起，不配合者就現場拒收。

蔣煙燈指出，雖然試辦「分日分類」新制，沒有罰則，也不會開罰，但相信好的政策，能夠獲得民眾的支持，為了讓新制能夠順利上路，也將同步要求，一般垃圾禁用非透明、不具透視的垃圾袋來裝，讓民眾不能心存僥倖。

福興鄉清潔隊長史大慶表示，該鄉資源回收「分日分類」做法，星期一、二、五回收廢紙類（含紙容器、鋁箔包）、玻璃類、陶瓷、電池類、光碟、資訊3C用品、燈管、輪胎、廢家電。星期三、四回收塑膠類（寶特瓶、塑膠容器、薄片塑膠）、鐵鋁罐、保麗龍、舊衣、紡織（枕頭、被子、絨毛娃娃），星期六則是停收資收物。

而和美鎮5月從市區4里試辦「分日分類」資源回收清運，上路以來，約有3成民眾配合，目前暫無擴及全鎮的做法。

彰化縣環保局表示，有關資收物「分日分類」收運制，鼓勵有意願的各鄉鎮市辦理，由於各地收運方式非常多元，目前仍以獎勵制度為優先。

福興鄉垃圾車與回收車，都掛上「分日分類」資收物收運的宣傳布條。（記者劉曉欣攝）

彰化縣福興鄉7月起全面試辦「分日分類」資源回收，不配合就拒收。（福興鄉公所提供）

福興鄉垃圾車與回收車，都掛上「分日分類」資收物收運的宣傳布條。（記者劉曉欣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法