為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    包子、粽子、香酥雞腿！台南「加分套餐」為會考生食補打氣

    南新國中營養午餐「包高中」加分餐。（南市教育局提供）

    南新國中營養午餐「包高中」加分餐。（南市教育局提供）

    2025/05/16 19:25

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕國中會考將於明後（17、18日）兩天舉行，考前最後階段，學校營養午餐端出「加分套餐」，包子、粽子，還有雞腿象徵「一舉成功」，菜單發揮創意取名，為考生食補打氣，幫助「營」（諧音贏）向5A++！

    仁德國中接連3日推出會考祝福餐點，利用竹筍、鳳梨、白蘿蔔等在地食材搭配，祝福會考學子皆能「包高中、創奇蹟、一舉衝刺必致勝」！佳里國中更是不遑多讓，加碼推出為期1週的「五A++大餐」、「強棒100大餐」，讓考生們在考前1週精神百倍。

    全國規模最大的國中復興國中，拿出「包糕粽、高昇蹄膀、雞絲炒鳳梨、開陽白菜、筍片排骨湯」與「追分成功5A++」等菜單，祝福考生可以步步高昇、開陽好運連連。

    南新國中以金榜題名為主軸設計菜單，粽子象徵「包中」；好彩頭鮮筍蘿蔔羹湯代表「節節高升」，香酥棒棒腿象徵「一舉成功」。整套餐點不僅美味更幫助考生在備考期間補充能量。

    大成國中結合蔬菜油醋沙拉中的銀芽、什錦炒飯及甜湯等料理，祝福考生「應試如意、圓滿」。將軍國中推出「高昇排骨」，以小排骨等食材烹煮，特別以滷汁特調比例，象徵步步高升。

    市長黃偉哲為學生信心喊話，「雖然不是哆啦A夢，沒有記憶吐司道具讓學生可以過目不忘」，但是學校及營養師用心準備加分套餐，用食補幫學生提升體力與信心，希望學生在考試的時候都能夠發揮最好的一面，「會的、猜的通通都答對」。

    教育局長鄭新輝說，營養師及校廚發揮巧思將祝福的寓意注入營養午餐中，為考生端出一道道健康、營養的美味料理，讓考生在最後的衝刺期有著滿滿的溫馨陪伴。

    復興國中推出「會考加油餐」，祝福考生步步高昇、開陽好運連連。（南市教育局提供）

    復興國中推出「會考加油餐」，祝福考生步步高昇、開陽好運連連。（南市教育局提供）

    佳里國中「五A++大餐」。（南市教育局提供）

    佳里國中「五A++大餐」。（南市教育局提供）

    大成國中什錦炒飯、粽子、甜湯，愛心滿滿「加分餐」。（南市教育局提供）

    大成國中什錦炒飯、粽子、甜湯，愛心滿滿「加分餐」。（南市教育局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播