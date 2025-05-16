包子、粽子、香酥雞腿！台南「加分套餐」為會考生食補打氣

南新國中營養午餐「包高中」加分餐。（南市教育局提供）

2025/05/16 19:25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國中會考將於明後（17、18日）兩天舉行，考前最後階段，學校營養午餐端出「加分套餐」，包子、粽子，還有雞腿象徵「一舉成功」，菜單發揮創意取名，為考生食補打氣，幫助「營」（諧音贏）向5A++！

仁德國中接連3日推出會考祝福餐點，利用竹筍、鳳梨、白蘿蔔等在地食材搭配，祝福會考學子皆能「包高中、創奇蹟、一舉衝刺必致勝」！佳里國中更是不遑多讓，加碼推出為期1週的「五A++大餐」、「強棒100大餐」，讓考生們在考前1週精神百倍。

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全國規模最大的國中復興國中，拿出「包糕粽、高昇蹄膀、雞絲炒鳳梨、開陽白菜、筍片排骨湯」與「追分成功5A++」等菜單，祝福考生可以步步高昇、開陽好運連連。

南新國中以金榜題名為主軸設計菜單，粽子象徵「包中」；好彩頭鮮筍蘿蔔羹湯代表「節節高升」，香酥棒棒腿象徵「一舉成功」。整套餐點不僅美味更幫助考生在備考期間補充能量。

大成國中結合蔬菜油醋沙拉中的銀芽、什錦炒飯及甜湯等料理，祝福考生「應試如意、圓滿」。將軍國中推出「高昇排骨」，以小排骨等食材烹煮，特別以滷汁特調比例，象徵步步高升。

市長黃偉哲為學生信心喊話，「雖然不是哆啦A夢，沒有記憶吐司道具讓學生可以過目不忘」，但是學校及營養師用心準備加分套餐，用食補幫學生提升體力與信心，希望學生在考試的時候都能夠發揮最好的一面，「會的、猜的通通都答對」。

教育局長鄭新輝說，營養師及校廚發揮巧思將祝福的寓意注入營養午餐中，為考生端出一道道健康、營養的美味料理，讓考生在最後的衝刺期有著滿滿的溫馨陪伴。

復興國中推出「會考加油餐」，祝福考生步步高昇、開陽好運連連。（南市教育局提供）

佳里國中「五A++大餐」。（南市教育局提供）

大成國中什錦炒飯、粽子、甜湯，愛心滿滿「加分餐」。（南市教育局提供）

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