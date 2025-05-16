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    松柏嶺受天宮第二山門 龍柱龜裂獅子也掉牙

    名間鄉松柏嶺受天宮第二山門，將在5月19日動工拆除，其牌樓、龍柱、拱門造型典雅。（詹學強提供）

    名間鄉松柏嶺受天宮第二山門，將在5月19日動工拆除，其牌樓、龍柱、拱門造型典雅。（詹學強提供）

    2025/05/16 19:23

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣名間鄉松柏嶺受天宮，上週因白沙屯媽祖前來駐駕而聲名大噪，該廟公告19日將拆除興建半世紀的第二山門，廟方表示，該山門龍柱龜裂、雕刻物件掉落，專家評估有倒塌危險，經玄天上帝8聖筊指示拆除，要跟山門拍照道別的18日前快來。

    名間鄉松柏嶺受天宮，是全國玄天上帝信仰中心，由該廟分香的宮廟道壇多達1萬8000多座，每年從農曆過年到三月的香期，更登錄為南投縣無形文化資產。

    建廟300年的松柏嶺受天宮，在1976年擴建完成時，位在第二停車場的山門也同時落成啟用，而該座山門有傳統的牌樓、龍柱和圓拱門，在現代已是少見的山門造型，因此廟方公告該山門要在5月19日動工拆除時，在地民眾和各地信眾都覺得不捨，有民眾說：「唸小學時路隊都在山門的石獅前集合！」，也有人說「每年香期進香團都會過這座山門」。

    受天宮小編在臉書粉專說明拆除山門的原因，主要是梁柱出現龜裂，建材剝落，經專業評估，若遇強震有倒塌的危險，經請示玄天上帝，桮示拆除不重建。邀請想跟該山門道別拍照的人，在18日前趕快來拍照。

    今天是週五，就有不少民眾前來拍照，將山門的樣子用相片留存下來，從彰化縣專程前來的詹姓民眾說，第二山門遠看真的看不出有什麼地方毀損，但近看就會看到柱子的雕刻物件掉落，有座石獅子的下排牙齒只剩鐵絲。

    有不少信眾認為山門上方牌樓的剪黏還很漂亮，名間鄉長陳翰立表示，若廟方無法重建山門，會建議廟方對未損壞的物件能保存下來。

    受天宮第二山門上方牌樓的剪黏還很漂亮。（詹學強提供）

    受天宮第二山門上方牌樓的剪黏還很漂亮。（詹學強提供）

    受天宮第二山門柱子的雕刻物件毀損掉落。（詹學強提供）

    受天宮第二山門柱子的雕刻物件毀損掉落。（詹學強提供）

    受天宮第二山門的石獅子（左）下排牙齒掉落，只剩鐵絲。（詹學強提供）

    受天宮第二山門的石獅子（左）下排牙齒掉落，只剩鐵絲。（詹學強提供）

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