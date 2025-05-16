掃墓不怕塞車！彰化田中生命園區動工 4米小路拓寬變8米

彰化縣田中鎮第二公墓改建工程即將動土，連外道路僅有4米寬小巷，恐成未來交通瓶頸。（記者陳冠備攝）

2025/05/16 18:46

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田中鎮面臨公立納骨塔塔位不足問題，鎮公所有意將第二公墓轉型為現代化生命園區，規劃興建殯儀館與兩座納骨塔。然而，園區進出口僅有4米寬小巷，恐成未來交通瓶頸。為解決此問題，田中鎮公所向道路旁地主—彰化縣政府與國有財產署申請撥用土地，近日獲得核准，將拓寬道路8至10米寬，預計下週一開始拓寬，未來拜祖先就不怕塞車了。

田中鎮第二公墓位於山腳路旁，占地逾12公頃，鎮長蕭淑芬2022年上任後，即有意整合殯葬、納骨、環保葬及休憩空間等的現代化生命園區，不過卻面臨聯外道路狹窄的問題，路寬僅有4米，一旁還是大排水溝，不僅會車不易，大型工程車也難以駛入，造成公墓興建工程難以開工。

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田中鎮公所表示，該條聯外道路長約315公尺，位於縣府與國產署兩筆公有土地之間，日前經申請變更編定為交通用地，並完成撥用程序，預計於下週一動土拓寬，將有效改善工程施工與未來掃墓交通動線。

鎮公所指出，生命園區將分期興建，本期工程除改善聯外道路外，也將啟動殯儀館與納骨塔設施建設，未來完工後將新增6800個納骨櫃與600個神主牌位，為地方殯葬資源注入新量能，並朝「殯葬公園化」目標邁進。

該條連外道路位於縣府與國產署兩筆公有土地之間，經完成撥用程序，將拓寬為8至10米、長約315公尺的道路。（田中鎮公所提供）

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