台中超過50戶西瓜農低溫災損 瓜農：今年恐缺大果

台中西瓜正值產季，年初授粉曾遭遇低溫寒害。（龍井區公所提供）

2025/05/16 18:38

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市大肚及龍井區正值西瓜產季，西瓜於年初授粉遭遇低溫寒害，有52戶瓜農提出災損現金救助，受災面積破20公頃。瓜農表示，今年單株大果數量低於3顆，且缺少大果西瓜。農業局強調，農業部公告天然災害現金救助，每公頃救助6萬2千元，期盼補貼瓜農損失。

台中市西瓜栽培面積約323公頃、年產量5,615公噸，以大肚溪畔水質優良栽種最多，今年1-2月及3月中旬低溫造成西瓜嚴重受損，農業部公告補助大肚及龍井區農損，種植西瓜損害率達20%以上補貼現金，據統計有約20.5公頃西瓜田受災。

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大肚區長楊明坤表示，西瓜年產581公噸，今年有37案農戶受年初低溫影響，導致授粉不良。龍井區公所主秘許農強調，西瓜年產517公噸，有15案農戶植株著果情形不佳。

西瓜農指出，大肚區西瓜多於國曆1月中旬定植，目前單株大果數量低於3顆，至於龍井區西瓜多於國曆2月上旬定植，受3月中旬低溫影響缺少大果西瓜。

農業局強調，除了中央現金救助，將依「台中市農業災害復建補助作業要點」規定，另有實際復耕需求者，補助復耕資材每公頃1萬元，協助受災西瓜農儘速復耕。

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