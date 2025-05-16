屏東東港黑鮪魚寫單日入港新高 龍骨生魚片盤製作過程曝光

超狂魚體盛。（記者陳彥廷攝）

2025/05/16 18:29

〔記者陳彥廷／屏東報導〕本報今天報導屏東黑鮪魚文化觀光季現正熱鬧開催中，著名的華僑市場就有攤商以黑鮪魚龍骨當生魚片盤，物盡其用的「魚體盛」因為超狂擺盤成功吸睛，今天適逢本季最多黑鮪魚入港，超狂生魚片總匯製作過程也跟著曝光。

黑鮪魚入港量已邁入盛產期，更是香氣與油脂最豐厚的時期，東港華僑市場的攤商，為讓原本下雜品的龍骨能夠進一步利用，突發奇想將整片龍骨作為盤子盛放生魚片，超級豐盛的生魚片「盤」一擺出來，是立刻吸引所有路過的人目光。

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突發奇想的攤商說，黑鮪魚取肉後所剩下的龍骨，以往大多是下雜品熬湯或甚至丟棄，因為本來價值就不高，因此沒有魚販會特別去進行冰藏，但要作為食材等級還要花倉儲存空間與電費冰起來，因此若是真要取得黑鮪魚骨，反而得再花一筆錢請魚販留下冰藏保鮮，保證魚骨上殘存的肉也是可以生食等級的魚肉。

攤商說，他會這樣處理黑鮪魚骨，就是希望以饗饕客，而為了擺盤不要是全部紅通通，因此放上綠色的哇沙米、白色的干貝、蘿蔔絲配色，也讓整盤生魚片更豐富，而他也特別刨下部分骨上的魚肉，作為「黑鮪魚丼飯」，也展現海口人的霸氣。

東港區漁會指出，今年進港多達263尾黑鮪魚，是本季最多，也正好符合傳統「月光瞑」（即台語的月圓）黑鮪魚浮頭食餌的時間點，而本週因為魚的品質都好，價格並未見下滑，上價還有每公斤550元左右，下價也有200元，漁民是樂得返港後又出港捕魚，歡迎民眾前來嘗鮮。

超狂魚體盛。（記者陳彥廷攝）

超狂魚體盛。（記者陳彥廷攝）

超狂魚體盛。（記者陳彥廷攝）

超狂魚體盛。（記者陳彥廷攝）

東港黑鮪魚今寫單日入港新高。（記者陳彥廷攝）

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