9人座竟塞了14人！日月潭賞螢接駁車嚴重超載 警方要開罰了

日月潭進入賞螢旺季，卻爆出賞螢接駁車頻繁超載，一輛9人座包含駕駛，竟塞進大人小孩多達14人。（民眾提供）

2025/05/16 17:56

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭風景區今年螢況大爆發，但區內埔里鎮桃米賞螢區，卻爆出9人座接駁車頻繁超載，一輛車包含駕駛，竟塞進大人小孩共14人，甚至幼童只能坐在大人腿上，令民眾痛批離譜、安全堪憂，南投警方表示，違規超載最高可處1萬8000元罰鍰，除要求業者改善，也會稽查取締，杜絕超載亂象。

日月潭4、5月為賞螢季，今年雨水豐沛，螢況優於往年，其中桃米賞螢區位在山區，因此承辦單位都會安排接駁，讓遊客付費搭乘9人座車輛前往賞螢。

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惟有投訴民眾表示，日前帶小孩前往桃米賞螢，卻發現接駁車竟嚴重超載，一輛9人座接駁車包含駕駛，竟能塞進大人小孩共14人，其中小孩只能坐在大人腿上，也沒有繫安全帶，眾人擠成像沙丁魚，行駛山路前往賞螢，車上甚至沒有兒童安全座椅，由於時值賞螢旺季，接駁超載層出不窮，完全漠視遊客安全，讓人無法接受。

對此，承辦桃米賞螢的業者表示，出現超載情況，係因有時家庭客希望整團接駁，才會出現大人抱小孩擠上同一輛車，對於超載將檢討改善，未來會做好乘客上限控管，至於接駁車的安全座椅，之後也會配合法規，規劃配置汽車安全座椅的車輛載客。

警方表示，9人座接駁車乘坐14人已違規超載，依法可處3000元至1萬8000元罰鍰，針對超載將督促業者改善，並安排取締勤務查緝，呼籲業者切勿心存僥倖。

南投監理站則說，車輛附載幼童須設置安全座椅，9人座接駁車也適用，違者可處1500元至3000元罰鍰，屆時警方若查獲就能依法取締。

日月潭風景區管理處強調，賞螢接駁務必配合法規，不允許業者放任超載，現已要求必須做好乘坐人員控管，以及汽座等設備配置，後續也會持續監督，以維護賞螢遊客安全。

日月潭風景區今年螢況大爆發。（日管處提供）

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