為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台灣人攻佔日本？他驚連秋田、島根都遇得到 網猜「這1關鍵」

    網友發文說，從同事口中得知，台灣人在日本「無所不在」，連秋田、島根等偏遠地區也不例外，示意圖。（資料照）

    網友發文說，從同事口中得知，台灣人在日本「無所不在」，連秋田、島根等偏遠地區也不例外，示意圖。（資料照）

    2025/05/16 19:41

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣人赴日旅遊早已不是新鮮事，但有網友發文說，從同事口中得知，台灣人在日本「無所不在」，連秋田、島根等偏遠地區也不例外，讓他好奇這是否只是都市傳說。貼文曝光後，許多人認為背後原因與航班分布有關。

    昨日網友在PTT發文分享，最近自己從同事那裡得知，台灣人在日本的能見度極高，甚至連秋田、島根等偏遠地區也都能碰到台灣旅客。他因此好奇「這是都市傳說嗎？台灣人真的連日本鄉下都攻佔了」？

    貼文曝光後，不少網友指出是真的，「三重縣都雲林人啊」、「我在北海道釧路到哪都能遇到台灣人...」、「我還在冬天的網走監獄碰到台灣人，扯爆」、「是真的，我冬天在日本東北，真的很容易遇到台灣人」、「我在十和田湖的路邊遇到台灣阿姨賣蘋果」。

    也有網友持相反意見，「沒，我之前去柱島就沒有台灣人」、「剛從佐賀回來，沒遇過餒」、「竹田城跡沒看到台灣人，都日本人開車來」、「我去新潟一個禮拜沒遇到半個說中文的人」、「黃金周去日本鄉下2天沒遇到半個台灣人，連歐美人都只看到幾隻貓」。

    另外，許多人分析日本到處都是台灣人的原因，「那些鄉下都有直飛台灣」、「看一下虎航的航線，應該沒有別的國家會飛日本這麼多機場的吧」、「都虎航帶過來的，不然台灣人除了京阪神、東京、名古屋就沒了」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播