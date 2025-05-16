台灣人攻佔日本？他驚連秋田、島根都遇得到 網猜「這1關鍵」

網友發文說，從同事口中得知，台灣人在日本「無所不在」，連秋田、島根等偏遠地區也不例外，示意圖。（資料照）

2025/05/16 19:41

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣人赴日旅遊早已不是新鮮事，但有網友發文說，從同事口中得知，台灣人在日本「無所不在」，連秋田、島根等偏遠地區也不例外，讓他好奇這是否只是都市傳說。貼文曝光後，許多人認為背後原因與航班分布有關。

昨日網友在PTT發文分享，最近自己從同事那裡得知，台灣人在日本的能見度極高，甚至連秋田、島根等偏遠地區也都能碰到台灣旅客。他因此好奇「這是都市傳說嗎？台灣人真的連日本鄉下都攻佔了」？

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貼文曝光後，不少網友指出是真的，「三重縣都雲林人啊」、「我在北海道釧路到哪都能遇到台灣人...」、「我還在冬天的網走監獄碰到台灣人，扯爆」、「是真的，我冬天在日本東北，真的很容易遇到台灣人」、「我在十和田湖的路邊遇到台灣阿姨賣蘋果」。

也有網友持相反意見，「沒，我之前去柱島就沒有台灣人」、「剛從佐賀回來，沒遇過餒」、「竹田城跡沒看到台灣人，都日本人開車來」、「我去新潟一個禮拜沒遇到半個說中文的人」、「黃金周去日本鄉下2天沒遇到半個台灣人，連歐美人都只看到幾隻貓」。

另外，許多人分析日本到處都是台灣人的原因，「那些鄉下都有直飛台灣」、「看一下虎航的航線，應該沒有別的國家會飛日本這麼多機場的吧」、「都虎航帶過來的，不然台灣人除了京阪神、東京、名古屋就沒了」。

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