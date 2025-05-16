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    高雄捷運黃線進度？捷運局長：4.14％、合乎預期

    高市捷運局長吳嘉昌說明高捷黃線進度。（翻攝高雄市議會官網）

    高市捷運局長吳嘉昌說明高捷黃線進度。（翻攝高雄市議會官網）

    2025/05/16 17:59

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員張漢忠今質詢時關切高雄捷運黃線進度，預期會開始遇到一些難處，捷運局長吳嘉昌表示，已發包工程整體進度約4.14%、合乎預期，後續會持續推進，同時會盡力顧及車流、避免鄰損、確保工安。

    張漢忠指出，捷運黃線陸續動工，他注意到鳳山區有不少工區，根據先前經驗，重大工程啟動後，會開始碰到許多問題，他為捷運局團隊打氣，也提醒要注意安全問題。

    吳嘉昌說明，黃線行經都會蛋黃區，服務人口多達116萬，並經過兩所醫學中心、3所大專院校，跟高捷紅橘線、台鐵、輕軌各有兩處轉乘點，未來在大眾運輸運量 、整體路網都扮演重要角色。

    他提到黃線在2022年3月經政院核定，團隊在後續1年多時間，將整個22.9公里路線工程悉數發包，還未發包的11車站也持續進行細節設計中，全線穩扎穩打、逐步推動。

    吳嘉昌另提到鳥松機場，是整個黃線系統的心臟，未來車輛在營運前的組裝測試、營運後的維修保養都在這裡，機場占地17公頃要很感謝民政局殯葬處，費時1年多順利遷移 5千墳墓，近期多處路段開始施工，也要感謝市府相關單位協助，副市長林欽榮也參與指導，目前相關進度 4.14%合乎預期。

    他強調，黃線會如期推動，工程期間會注意整個車流、避免損鄰、確保工安。

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