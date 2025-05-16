一開放就秒殺 苗栗頭份暑期78項營隊活動6/7起開放報名

苗栗頭份市公所暑期78項營隊活動6月7日開放報名。（記者蔡政珉攝）

2025/05/16 17:42

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕暑期即將到來，苗栗縣人口最多的行政區域頭份市公所考量市內學生多，針對市內學子辦理「頭份市年兒童及青少年暑期樂活學習營」，共提供78項營隊85梯次可提供約2554人次參加，今天正式公布，分散於市內各區域，有興趣的青少年可至網站報名，相關訊息可先至頭份市公所網站、緣頭小份臉書專頁查詢。民眾可先於6月6日前註冊，6月7日開放報名。

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頭份市長羅雪珠表示，夏令營活動委由市內各學校及各協會承辦，活動地點分散於市內各區域，有興趣的學子可以就近參加。今年的營隊非常豐富多樣，有很多新的營隊，例如在運動方面有木球育樂營、K-POP流行MV舞和各類球類營隊，在手作方面有童趣手藝小玩家、手作點心體驗營、自然素材創作設計，在科技體驗方面有麥昆小車設計營、爆走四驅車育樂營工匠魯班的遊樂工程等等。

頭份市公所前任市長徐定禎開始辦理暑期營隊活動以來，人氣爆滿，開放網路報名前甚至出現民眾提前在公所排隊狀況，後來開放網路報名，人氣依然不減，而市公所也每年也會調整項目，盡量滿足市民需求。

苗栗頭份暑期78項營隊活動6月7日開放報名。（記者蔡政珉攝）

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