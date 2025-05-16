為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    一開放就秒殺 苗栗頭份暑期78項營隊活動6/7起開放報名

    苗栗頭份市公所暑期78項營隊活動6月7日開放報名。（記者蔡政珉攝）

    苗栗頭份市公所暑期78項營隊活動6月7日開放報名。（記者蔡政珉攝）

    2025/05/16 17:42

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕暑期即將到來，苗栗縣人口最多的行政區域頭份市公所考量市內學生多，針對市內學子辦理「頭份市年兒童及青少年暑期樂活學習營」，共提供78項營隊85梯次可提供約2554人次參加，今天正式公布，分散於市內各區域，有興趣的青少年可至網站報名，相關訊息可先至頭份市公所網站、緣頭小份臉書專頁查詢。民眾可先於6月6日前註冊，6月7日開放報名。

    頭份市長羅雪珠表示，夏令營活動委由市內各學校及各協會承辦，活動地點分散於市內各區域，有興趣的學子可以就近參加。今年的營隊非常豐富多樣，有很多新的營隊，例如在運動方面有木球育樂營、K-POP流行MV舞和各類球類營隊，在手作方面有童趣手藝小玩家、手作點心體驗營、自然素材創作設計，在科技體驗方面有麥昆小車設計營、爆走四驅車育樂營工匠魯班的遊樂工程等等。

    頭份市公所前任市長徐定禎開始辦理暑期營隊活動以來，人氣爆滿，開放網路報名前甚至出現民眾提前在公所排隊狀況，後來開放網路報名，人氣依然不減，而市公所也每年也會調整項目，盡量滿足市民需求。

    苗栗頭份暑期78項營隊活動6月7日開放報名。（記者蔡政珉攝）

    苗栗頭份暑期78項營隊活動6月7日開放報名。（記者蔡政珉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播