嘉義縣大埔國中小兒童遊戲場啟用 小朋友笑呵呵

大埔國中小新建兒童遊戲場啟用。（記者蔡宗勳攝）

2025/05/16 17:53

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣大埔國中小今天舉辦PU跑道暨附設兒童遊戲場啟用典禮，從三大特色「在地美學、兒童需要、共融精神」出發的兒童遊戲場，備受小朋友期待，今天在縣長翁章梁宣布啟動後，學生們競相使用自己喜愛的玩具，笑逐顏開的小朋友還對著翁章梁大喊「縣長我愛您」，逗著翁章梁笑呵呵。

翁章梁表示，就任縣長後，就一直在縣內18個鄉鎮市尋找合適地點蓋適合小朋友遊玩的公園，要打造安全、友善且充滿樂趣的親子遊憩空間，讓孩子們盡情奔跑玩樂，目前已在全縣完成20座特色公園，其中部分設在校園，第1座就是蓋在大埔國中小。

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翁章梁指出，大埔鄉的孩子大多是大埔國中小的學生，將遊戲場設在學校，讓孩子們上學時間就能使用，週末社區的父母也能帶小孩能訓練體適能，不僅符合親子同樂且增加社區人際互動，讓全民一起動起來。

大埔國中小校長陳育恬表示，這兩項工程興建時歷經0221大埔地震，都絲毫未受影響，且如期完工，可見施工品質安全無虞。遊戲場提供學童豐富多樣、具挑戰性、創造性的遊戲場地和設施外，操場則是全校師生活動與學習的重要場域，更是社區居民共享的休閒空間，徹底實現了學校、社區一家親的精神，發揮優質校園的最佳效益。

教育處說，去年獲得體育署核定補助1420萬元，包含新建PU跑道、跳遠場地及修整建籃球場等工程，配合學校在去年11月完工的通學步道，改善運動場地周圍破碎的通路，以平坦硬舖面連接校舍、跑道，形成校園跑道與校區步道連結，成為安全舒適、便利通行的友善運動場地，同時也開放民眾到校散步、跑步，達到全民運動目的。

遊戲場是以大埔在地特色做為設計理念，包含黑鳶及山豬，還有適度的留白，象徵曾文水庫的藍色地景，規劃6歲以下及6到12歲兩個區域，分別有合適幼兒園及國小學童的遊樂設施，內設置溜滑梯、各式鞦韆、攀爬網、傳聲筒及搖搖馬等多樣設施，皆通過遊樂設施檢驗，藉此鼓勵孩子到戶外自由發揮，並透過硬體遊戲設計，帶給孩子不同的遊戲空間和方式。

嘉義縣大埔國中小附設的兒童遊戲場。（記者蔡宗勳攝）

大埔國中小新建的PU跑道。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長翁章梁看到大埔國中小學生快樂使用遊樂設施，笑得很開心。（記者蔡宗勳攝）

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