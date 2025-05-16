八堡圳治水功臣施世榜未設紀念碑 後代盼立雕像傳承歷史

八堡圳工程成功引濁水溪水灌溉彰化平原，奠定彰化成為農業大縣的基礎。（記者陳冠備攝）

2025/05/16 17:49

〔記者陳冠備／彰化報導〕300年前，八堡圳成功引濁水溪水灌溉彰化平原，奠定彰化成為農業大縣的基礎，治水先驅施世榜與林先生是其中關鍵人物。然而，後世僅八堡圳旁建有「林先生廟」供後人祭祀，對施世榜的紀念卻付之闕如。施氏後代認為，應在八堡圳旁設立雕像或紀念園區，傳承治水精神，彰顯飲水思源的意義。

據史料記載，1719年施世榜主導八堡圳興建工程，但初期運作不順，後來一位林先生提供建議，採用「籠仔篙」（石笱、壩籠）建造堰堤，使水圳順利運行。為感念林先生之助，後人於八堡二圳取水口設「林先生廟」祭祀，流傳至今。

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施世榜第七世子孫施伯漁、彰化施姓宗親會及縣議員張雪如，今日前往水利署第四河川局拜會，希望在八堡圳源頭規劃紀念園區。施伯漁表示，先祖率眾開墾並建八堡圳，庇佑彰化子孫數百年，設立雕像或紀念碑，不僅是緬懷先人，也能教育後代珍惜水資源。

張雪如指出，去年彰化建縣300年時，明華園演出《八堡圳傳奇》引起施姓宗親共鳴。她肯定宗親會推動設立雕像的行動，盼結合歷史與觀光，打造彰化特色文化亮點。

水利署第四河川局分署長李友平表示，濁水溪過去氾濫成災，施世榜治水貢獻卓著，將安排相關單位實地會勘，包括八堡圳引水公園、八堡圳公園等地，評估設置雕像園區的可行性。

後世僅八堡圳旁建有「林先生廟」供後人祭祀，廟旁還有當初建壩用的「籠仔篙」。（記者陳冠備攝）

水利署第四河川分署將安排實地會勘，包括八堡圳引水公園、八堡圳公園等地，評估設置雕像園區的可行性。（記者陳冠備攝）

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