擎天崗目擊「牛寶寶誕生」 網全場「喔買尬」加油感動喊生日快樂
網友擎天崗驚喜見證牛寶寶誕生，從頭部冒出到嘗試站立，母牛全程守護。（圖擷取自Threads@yachih930904）
吳裕堯／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕網友分享難得一見的奇妙經歷，清晨到陽明山擎天崗欣賞日出，沒想到意外目睹牛隻自然生產過程，親眼見證牛寶寶誕生的感動時刻。
網友今（16）日在社群平台Threads發文指出，當時捕捉日出美景後，竟撞見一頭母牛在草原上分娩，整段過程讓人驚喜又震撼。網友情緒激動寫道：「因為太震驚了，幾乎整個影片都在『喔買尬』」。
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令人欣慰的是，這頭小牛出生後僅花費約17分鐘便成功站立，比一般小牛約需60到90分鐘的時間還快，讓現場見證的民眾驚呼連連。網友說，留下來看到牠站起來的那刻真的超級感動。
貼文中也提到，當時疑似是小牛的「爸爸」與「哥哥或姊姊」的牛隻也守在一旁，靜靜陪伴牠迎接生命的第一刻，場面溫馨感人。現場民眾不僅為牠加油打氣，還開心合唱生日快樂歌，為這位「金牛座寶寶」獻上祝福。
文章發出後，網友紛紛留言，「生命跟大自然的奧妙就是這麼感動」、「是在金色晨曦誕生的金牛寶寶」、「不知道有沒有人幫她坐月子」、「母牛舔胎衣的行為、就是成語舐犢情深的由來」、「台灣版Discovery」。
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