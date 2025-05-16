台鐵南迴線電車線斷落 多車站塞滿旅客、估影響到晚上7時

本要從潮州坐車回台東，最後坐到枋寮站等車接駁。（民眾提供）

2025/05/16 17:26

〔記者劉人瑋／台東報導〕今下午2時24分，台鐵南迴線發生電車線斷落狀況，數百人因此受困事故地點兩端車站，甚至更遠的台東站也擠滿無法坐車的旅客，雖台鐵表示已啟動公車接駁，但直到下午4時許還是傳出多個車站外有旅客大排長龍。台鐵表示，事故原因仍待調查，預估影響會持續到晚上7時，共有9列次受影響。

台東民眾今天下午搭乘台鐵313自強號，打算從新左營返回台東，未料遇上故障，車上廣播，要求乘客潮州改搭區間電車到枋寮後、再改接駁公車到大武。而被送到大武站的民眾，也在臉書上張貼圖片抱怨：「到底要讓我們等多久？」

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台鐵表示，火車停駛是因枋山到加祿間（Ｋ11＋350處）單線區間發現電車線主吊線斷落，目前該區間路線暫時雙向不通。事故後立即啟動大武至枋寮間公路接駁，已通知電力單位查看，下午2時30分起成立公司本部一級應變小組。下午3時17分已至加祿站待命前往搶修，救援機車下午3時25分到達現場救援。

台鐵表示，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天，造成旅客時間延誤，台鐵公司深致歉意。

本要從潮州坐車回台東，最後坐到枋寮站等車接駁。（民眾提供）

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