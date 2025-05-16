為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台鐵南迴線電車線斷落 多車站塞滿旅客、估影響到晚上7時

    本要從潮州坐車回台東，最後坐到枋寮站等車接駁。（民眾提供）

    本要從潮州坐車回台東，最後坐到枋寮站等車接駁。（民眾提供）

    2025/05/16 17:26

    〔記者劉人瑋／台東報導〕今下午2時24分，台鐵南迴線發生電車線斷落狀況，數百人因此受困事故地點兩端車站，甚至更遠的台東站也擠滿無法坐車的旅客，雖台鐵表示已啟動公車接駁，但直到下午4時許還是傳出多個車站外有旅客大排長龍。台鐵表示，事故原因仍待調查，預估影響會持續到晚上7時，共有9列次受影響。

    台東民眾今天下午搭乘台鐵313自強號，打算從新左營返回台東，未料遇上故障，車上廣播，要求乘客潮州改搭區間電車到枋寮後、再改接駁公車到大武。而被送到大武站的民眾，也在臉書上張貼圖片抱怨：「到底要讓我們等多久？」

    台鐵表示，火車停駛是因枋山到加祿間（Ｋ11＋350處）單線區間發現電車線主吊線斷落，目前該區間路線暫時雙向不通。事故後立即啟動大武至枋寮間公路接駁，已通知電力單位查看，下午2時30分起成立公司本部一級應變小組。下午3時17分已至加祿站待命前往搶修，救援機車下午3時25分到達現場救援。

    台鐵表示，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天，造成旅客時間延誤，台鐵公司深致歉意。

    本要從潮州坐車回台東，最後坐到枋寮站等車接駁。（民眾提供）

    本要從潮州坐車回台東，最後坐到枋寮站等車接駁。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播