滯留鋒面徘徊台灣北方！高溫上探37度 週日注意午後雷陣雨

未來一週仍會維持高溫炎熱的天氣。（資料照）

2025/05/16 17:21

〔記者林志怡／台北報導〕近期各地高溫炎熱，中午過後更像是進了烤爐。中央氣象署指出，未來一週各地仍會維持晴到多雲的好天氣，中午過後可能有雷陣雨出現，局部高溫上探37度，且隨著滯留鋒面在台灣北方徘徊，本週日、下週四及下週五較接近時，午後雷雨區域會擴及各地，且北部、宜蘭、各地山區可能有局部較大雨。

中央氣象署預報員黃恩鴻說明，近期太平洋高壓勢力較強，鋒面在台灣北方海面徘徊，但都沒有直接對台灣造成影響，因此今日台灣處於東南風的環境，各地白天高溫炎熱，屏東縣春日午後出現37.4度的高溫，且未來一週各地也將維持普遍33度左右的高溫，南部則可達35度，局部高溫上探36至37度。

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黃恩鴻說，這波鋒面預計在本週日、下週四至下週五期間較接近台灣，因此明天各地仍會維持多雲到晴的好天氣，花東、恆春半島，以及清晨至上午的中南部沿海有零星短暫陣雨，午後中部以北、宜蘭、花蓮地區、各山區都有局部雷陣雨，且山區可能有局部大雨發生。

週日因鋒面接近台灣北方海面，降雨範圍較前幾天廣，東半部有局部短暫陣雨，但東南部降雨較零星，另清晨至上午的西半部沿海有零星短暫陣雨，其餘各地白天仍是多雲到晴的天氣，午後各地有局部短暫雷陣雨，且北部、宜蘭、各山區有局部大雨發生機率。

此外，下週一至下週五台灣周邊轉為偏西南風的環境，花東、恆春半島有短暫陣雨，午後大台北、宜花地區、其他山區有局部短暫雷陣雨，下週四至下週五因鋒面再度接近台灣北方海面，北部、東北部也會有零星短暫陣雨發生。

黃恩鴻說，接下來一週期間，太平洋高壓仍相當強勢，不利於西南季風進入東亞與鋒面發展，且鋒面在華中、華南一帶徘徊，對台灣暫時還沒有直接影響，後續若高壓東退，或有熱帶擾動發展造成高壓勢力退縮，梅雨鋒面就有機會南下影響台灣，目前預估月底有機會，但暫時還沒有看到鋒面明顯南下的跡象。

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