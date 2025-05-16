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    人本數學想想國 5月24日至25日松菸微型展覽

    人本數學想想國嘉惠9000名學生，下週六日將辦實體展。（人本教育基金會提供）

    人本數學想想國嘉惠9000名學生，下週六日將辦實體展。（人本教育基金會提供）

    2025/05/16 18:14

    〔記者林曉雲／台北報導〕人本教育基金會以自行研發的繪本教材「數學想想」，推動偏鄉國小數學教育已逾20年，人本將於5月24日至25日在松菸舉辦微型展覽，以及「親子玩數學、聽故事」活動，並將所有活動收入作為持續推動支點計畫的基金，有意報名參加的民眾，可上數學想想國官方FB洽詢。

    24日舉行親子玩數學闖關活動，一共有10個關，過5關就可換一次小禮物，並有「聽故事、學數學」的活動，第一場是上午9時30分至10時30分「 圓不圓」，第二場是上午11時至中午12時「體與面的故事」，每一場包含40分鐘故事及20分鐘手作的活動，歡迎親子一起參加。

    此外，端午節將至，人本教育基金會三重青少年基地推出2025端午禮盒義賣（線上購買https://go.hef.org.tw/7g56s5），基金會執行長馮喬蘭表示，這學期基地邀請多位金獎影視工作者，陪孩子們一起看電影、聊人生，透過影像一起認識自己、理解他人，也練習說出內心的感受，電影，不只是娛樂，更成為孩子探索生活、建構自我的一扇窗，因為相信唯有被理解與看見，孩子才能在生活中找到方向；而民眾的支持，正是讓這份陪伴持續發生的力量，邀請民眾呷好粽，同時疼惜咱ê囡仔。

    人本教育基金會三重青少年基地，推出2025端午禮盒義賣，邀請民眾呷好粽，同時疼惜咱ê囡仔。（人本教育基金會提供）

    人本教育基金會三重青少年基地，推出2025端午禮盒義賣，邀請民眾呷好粽，同時疼惜咱ê囡仔。（人本教育基金會提供）

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