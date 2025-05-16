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    尖石五月桃今上線開賣 明玉峰大橋旁晚會歌舞表演促銷

    新竹縣尖石鄉玉峰村馬里光部落的五月桃進入產季，線上預購銷售平台已啟動，週六（17日）在玉峰大橋方舉辦五月桃晚會。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣尖石鄉玉峰村馬里光部落的五月桃進入產季，線上預購銷售平台已啟動，週六（17日）在玉峰大橋方舉辦五月桃晚會。（記者廖雪茹攝）

    2025/05/16 18:06

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕五月桃開賣！新竹縣尖石鄉後山部落所生產的五月桃，現進入產季，鄉公所為協助農民促銷，今（16）午啟動「五月桃線上預購銷售平台」，明（17日）將在玉峰大橋方舉辦五月桃晚會，結合互動體驗與在地風味餐、原住民音樂，邀請民眾品嚐鮮甜美味的五月桃。

    尖石鄉長曾國大表示，隨著氣溫回升，尖石玉峰村馬里光部落的五月桃正式進入產季，栽種面積約16公頃；五月桃果型飽滿、色澤粉嫩、香甜多汁，甜度適中，是原鄉深具代表性的特色農產。

    16日中午12點正式啟動「五月桃線上預購銷售平台」（ http://nahuypeach.be/ ），提供產地直送服務。為回饋熱情支持的消費者，前60盒下單享免運優惠，另外還推出超值團購方案，單筆訂購10盒再加贈1盒，團購專線 0909-163840。

    曾國大表示，線上預購平台以推廣在地優質農特產品、協助果農銷售為出發點，平台收益全數實質回饋果農，每盒售價即為果農實質所得，讓消費者每一口都能品嚐到勞動者的用心。 同時，5月17日晚間將於玉峰村玉峰大橋旁舉辦「五月桃晚會」，邀請民眾在山城夜色與果香四溢中，感受部落熱情與文化魅力。#

    新竹縣尖石鄉玉峰村馬里光部落五月桃促銷，週六（17日）在玉峰大橋方舉辦五月桃晚會。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣尖石鄉玉峰村馬里光部落五月桃促銷，週六（17日）在玉峰大橋方舉辦五月桃晚會。（記者廖雪茹攝）

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