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    台北滬尾扶輪社公益旅行 參與澎湖珊瑚保育

    滬尾扶輪社3天澎湖公益之旅，走訪澎湖種苗繁殖場。（海洋公民基金會提供）

    滬尾扶輪社3天澎湖公益之旅，走訪澎湖種苗繁殖場。（海洋公民基金會提供）

    2025/05/16 17:32

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台北滬尾扶輪社推廣「公益旅行」，社會服務結合離島旅遊，5月14到16日與惠民啟智中心、海洋公民基金會交流，各捐贈10萬元以上，也參與澎湖縣政府農漁局種苗繁殖場的珊瑚保育行動。

    台北滬尾扶輪社長沈坤英說，3天行程除了和馬公天人菊扶輪社舉行聯合例會，，也參訪南寮社區地方創生成果和公民電廠。這次最深刻是參與種苗場的珊瑚保育行動，將珊瑚斷枝固定在硓咕石製作的基座上，並認識珊瑚面臨的氣候變遷威脅、海洋汙染及廢棄漁網纏繞等課題。

    海洋公民基金會執行長王曉嬋說，來自滬尾扶輪社的穩定支持，讓基金會成立10多年來，在監督海洋政策之外，還能以珊瑚復育、海廢減塑、海洋教育等3方面的實際行動，來復育海洋生態。海洋公民基金會加入珊瑚礁體檢國際計畫，也和地方社區合作復育珊瑚，期待能打造良好棲地環境，復育漁業資源，並減緩氣候變遷的衝擊。海洋公民基金會也是東亞海廢網絡、國內公私協力海廢平台的成員團體，監督海廢動態，積極從源頭削減一次性塑膠等廢棄物。

    台北滬尾扶輪社成立於2006年，區域為淡水、八里、三芝、石門等北海岸地區，熱心慈善及環保等公益活動。滬尾扶輪社連續16年來澎，未來會繼續和澎湖有密切互動，也向國人推薦澎湖，多樣的生態和文化非常值得一來再來。

    滬尾扶輪社成員在澎湖種苗繁殖場種植珊瑚。（海洋公民基金會提供）

    滬尾扶輪社成員在澎湖種苗繁殖場種植珊瑚。（海洋公民基金會提供）

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