國中會考明登場 竹竹苗共1萬4022名考生應試

114學年的國中會考明登場，竹竹苗共有1萬4022名考生應試，市府也送給考生抗菌濕紙巾。（新竹市府提供）

2025/05/16 17:13

〔記者洪美秀／新竹報導〕114年國中教育會考5月17、18日登場，竹苗區會考報名人數今年有1萬4022人。新竹市共設5個考場，包括新竹高中、新竹女中、新竹高工、新竹高商及光復高中，新竹市考生有4888名。市府教育處也在各考場提供考生服務及家長休息區，提醒考生備妥准考證及應試文具，調適心情，以平常心應試。

市府教育處也因應近日氣溫上升，為考生準備濕紙巾，讓考生可保持冷靜，專心做題應答，並感謝學校行政團隊的全力配合與細心安排，為考生打造安心、穩定的應試環境。同時也提醒所有監試人員務必依循相關規定辦理試務、嚴謹以對，確保考試過程零疏漏。

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另為讓考生在舒適安心的應考環境，市府也要求相關單位於考試期間考場周邊暫停施工，避免噪音干擾考場，若有慶典、遊行、園遊會及廟會等活動，需柔性勸離以免影響考試，並於各考場周邊加派員警協助維護交通與秩序。提醒考生以平常心應試，發揮實力展現學習成果，考生與家長今天可提前備妥應考用品、提早出門應試。

另市府也準備印有「擦亮智慧、自信贏戰、金榜題名」勉勵字樣的抗菌濕紙巾送給每位考生，祝福與鼓勵考生自信應考。

114學年的國中會考明登場，竹竹苗共有1萬4022名考生應試，市府也送給考生抗菌濕紙巾。（新竹市府提供）

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