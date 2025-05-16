雙軌訓練就業率逾9成 雲嘉南4校65生學經歷雙收

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署「雙軌訓練旗艦計畫」結訓，共4校8系65名學生，學歷及經歷雙收。（記者劉婉君攝）

2025/05/16 17:05

〔記者劉婉君／台南報導〕勞動部勞動力發展署雲嘉南分署「雙軌訓練旗艦計畫」今（16）日結訓，包括崑山科大、南台科大、中信科大及吳鳳科大等4校8系，共65名學生，學歷及經歷雙收，根據雲嘉南分署統計，近年來參與雙軌訓練旗艦計畫的學生，就業率逾9成。

雙軌旗艦計畫的畢業暨結訓典禮在崑山科大舉行。崑山科大電機系畢業生蔡政凱從小由阿嬤帶大，家庭經濟狀況不佳，他說，因為想要工作分擔家計，大學期間選擇參與雙軌計畫，在富強鑫精密工業接受職場訓練，不僅累積實務經驗，更順利獲得公司加薪留任，邊做邊學的實習訓練過程，讓他愈做愈有興趣，職場歷練也大幅提升。

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吳鳳科大畢業生侯瑞仁原本對升學意願不高，得知雙軌計畫能兼顧學業與工作後，毅然參加，在雄仁工業接受4年的訓練，工作能力已獲公司肯定，今年獲得加薪留用，升任模具課組長，讓他直說「很有成就感」。

雲嘉南分署分署長劉邦棟表示，參與雙軌計畫的65位學生，除接受校內專業學科訓練外，也分別進入可成科技、佳和實業、元能、俐合奕等22家企業接受職場培訓，畢業生今天獲頒畢業證書、結訓證書與專業職能認證，象徵正式踏入職場新里程。

劉邦棟表示，未來將持續推動青年職訓等相關培力計畫，協助青年穩健就業、累積實務經驗，並透過產學合作機制，打造更完善的學用接軌環境。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署「雙軌訓練旗艦計畫」結訓，包括崑山科大、南台科大、中信科大及吳鳳科大等4校8系，共65名學生，學歷及經歷雙收。（記者劉婉君攝）

雙軌計畫學生就業率超過9成，邊工作邊讀書，學經歷雙收。（記者劉婉君攝）

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