鋒面降雨賞臉！南投集集攔河堰水情穩 一期稻供灌無虞

南投近期受惠鋒面降雨，集集攔河堰水情趨穩，濁水溪流量也明顯回升。（記者劉濱銓攝）

2025/05/16 16:33

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投山區近期受惠鋒面降雨，下游的集集攔河堰水情趨穩，濁水溪天然流量已升至45CMS（每秒立方公尺），相較往年枯水期約20CMS大有成長，由於農水高峰已達尾聲，不僅一期稻作供灌無虞，6月進入梅雨季後，今年水情與二期稻作供灌將趨於樂觀穩定。

集集攔河堰管理中心（集管中心）表示，這波鋒面降雨都下在南投山區，對集水區挹注相當大，像是濁水溪的天然流量，就從下雨前約30CMS上升至45CMS，往年此時的流量大約僅20CMS，今年鋒面降雨算是相當有感。

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目前集集攔河堰到5月中旬供應下游農水為每天60CMS，在近期降雨使得濁水溪流量回升至45CMS後，台電每天配合供應水量也可從25至30CMS，降至15至20CMS，有助將水資源蓄存在上游日月潭水庫，以利抽蓄發電調度，並為二期稻作供灌預作準備。

集管中心說，之後進入6月，農水需求減少，加上屆時也進入梅雨汛期，預估各地將有明顯雨勢，上游集水區的水情也會回穩，今年二期稻作供灌可望趨於樂觀，未來也會關注降雨趨勢，滾動檢討水情調度，讓今年水情供應無虞。

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