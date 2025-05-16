苗縣2議員關切2027年台灣燈會籌備 鍾東錦：將組團赴澳洲觀摩

苗栗縣議員張佳玲總質詢時，關心苗栗縣2027年舉辦台灣燈會籌備進度 。（記者張勳騰攝）

2025/05/16 16:55

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議員張佳玲、蕭詠萱今（16）日總質詢時，關心2027年苗栗縣主辦台灣燈會進度及場地？苗栗縣長鍾東錦指出，縣府團隊除具備承辦百年燈會的豐富經驗，近期內另將組團赴澳洲觀摩汲取經驗，待參訪團回來並進一步研討後，主題與活動內容大致可以定調；將全力以赴辦好為期16天的年度盛會，提高苗栗的國際能見度。

張佳玲、蕭詠萱都建議擴大燈會的規模並規畫完善的接駁車輛調度與交通管制，期吸引更多遊客參觀，為苗栗縣觀光休閒與經濟發展注入一股活水，增加相關業者的收益。

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鍾東錦指出，苗縣府團隊曾於2011年承辦百年燈會，當時主辦的多位科長目前都升任局處首長，他深信團隊豐富的實務經驗足以駕輕就熟地應付這項活動。

此外，苗縣府團隊預定近期內組團赴澳洲參觀，觀摩當地辦理燈會的作法，可以在竹南頭份運動公園整個活動園區，呈現台灣燈會的特色，同時融入澳洲的創意元素和文化風格，把燈會辦得更加多彩多姿。

鍾東錦強調，台灣燈會是交通部觀光局觀光署委託的年度大型活動，對苗栗而言是件大事，更是一大榮耀，縣府團隊將全力以赴。

苗栗縣議員蕭詠萱總質詢時，關心苗栗縣2027年舉辦台灣燈會籌備進度 。（記者張勳騰攝）

苗栗縣將在2027年舉辦台灣燈會，苗栗縣長鍾東錦強調，縣府團隊會全力以赴。（記者張勳騰攝）

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