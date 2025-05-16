大日提基隆東岸商場「優先訂約權」 地院駁回：公司資產現況不詳盡

大日公司提基隆東岸商場（圖）「優先訂約權」，基隆地院認為大日僅「得」與基市府優先訂約，並非因此取得優先訂約資格，判大日敗訴。（記者林嘉東攝）

2025/05/16 16:47

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市東岸商場產權糾紛中，原營運業者大日公司不服基隆市府未續約，提起請求確認優先訂約權存在訴訟。基隆地院今（16）天下午3時許宣判，法官認為大日公司營運績效雖經評定為良好，但僅「得」與基市府優先訂約，並非因此取得優先訂約的資格，且基市府在審查大日續約條件時，大日又未提出各資產現況檢查結果，致基市府無從評估大日公司的財務狀況，才否決大日優先定約申請，基市府依約行使行政裁量權，並無違誤，因此判大日敗訴；可上訴。

基隆市政府2015依促參法辦理東岸停車場招商，大日得標，從2016年起營運5年，並有優先訂約資格。大日進駐停車場後，與NET（主富公司）簽約，大日經營地下停車場，NET經營地上商場，雙方合作期間，擴建1樓及新建2至4樓商場空間。

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大日與市府2020年底期滿，再續約3年。2023年底期滿前，基市府認為大日不符優先續約條件，去年重新招商，由微風集團得標。今年1月31日辦理點移交作業時，NET不滿基市府強行點交，指控市長謝國樑等人涉犯強盜等罪；基市府、大日和NET三方也為東岸商場經營權與產權歸屬興訟，NET提起確定擴建2至4樓所有權，大日提起確認優先訂約權存在訴訟。

大日提起確認優先締約權存在訴訟今天下午3時宣判，大日公司律師並未到場，僅市府律師在場聆聽判決，法官當庭宣示，大日敗訴，駁回大日提起優先締約權存在訴訟。由審判長周裕暐、陪席法官高偉文、受命法官張逸群組成的合議庭認為，基市府與大日公司第2次簽定的OT（營運轉移）契約（營運期間自2021年1月1日起至2023年12月31日止），大日公司營運績效雖經評定為良好，但僅只限大日公司得據以向基市府「申請」優先定約，並非大日公司即因此取得優先定約的「資格」。

其次，基市府在審查大日優先定約條件時，要求大日提出資產總檢查與3年財務狀況等資料，但大日僅提出111年度資產點交財產清冊，並未提出各資產現況檢查結果，讓基市府無從評估資產現狀與資產點交財產清冊有無不符、損壞或功能未符OT契約約定情形，且大日提出近3年財務狀況，僅有大日公司片面提出的數字，無相關佐證資料，讓基市府無從評估東岸商場資產現狀及大日公司的財務狀況。

此外，基市府以大日公司未依基市府要求補正提出相關資料，否准大日公司優先定約的申請，自與促參法施行細則、基市府與大日公司第2次簽定之OT契約或作業指引無違，基市府依約行使准否大日公司優先定約申請的裁量權，無恣意濫用契約上權利情事，因此判大日敗訴。

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