宜縣教師康輔研習 議員質疑「掛羊頭賣狗肉」濫用補助要求徹查

宜蘭縣政府補助社團辦理「教師康輔知能研習營」，議員質疑教師實際參與人數偏低。（縣議員林麗提供）

2025/05/16 16:48

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府近年補助社團辦理「教師康輔知能研習營」，原意在提升教師專業能力，議員林麗今揭露實際參與教師人數遠低於核定標準，該社團卻持續獲得高額補助，質疑是「掛羊頭賣狗肉」，制度有漏洞，他要求縣府教育處徹查、檢討補助機制；縣府表示，將依法查處，若涉及不法將依法究辦並追回補助款。

縣議員林麗指出，該研習營每年以「強化教師輔導知能」為由申請補助，申報參與人數為60人，但實際參與教師人數連年偏低，112年僅10人（其中1人為退休教師），113年更僅有8人。她質疑，實際參加者多為社團義工，與原核定的教師對象不符，形同以教師名義辦理社團內部訓練，「掛羊頭賣狗肉」嚴重背離補助原意。

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林麗表示，雖計畫對外宣稱「開放報名」，但有教師反映報名遭拒，且名冊中部分人士重複參加，顯示報名程序不透明，實際參與人數遠低於核定標準，縣府卻仍核發15萬元以上補助，是否涉及人數虛報、核銷不實，縣府應徹查。

而在經費使用，林麗也點出異常；112年活動地點為香格里拉飯店，113年移至聖母護專宿舍，住宿成本明顯降低，但總經費反而從17萬上升至21萬元，超出原核定金額，與合理預算配置明顯不符。

縣議員呂惠卿則說，連續兩年教師參與人數持續低落，顯示該活動對教師缺乏實質吸引力，應檢討是否仍具補助必要性。議員陳文昌也強調，若此類活動在缺乏實質效益下仍持續獲得補助，將助長資源濫用，要求縣府儘速清查、盤點類似案例。

林麗等3位議員皆呼籲縣府全面檢討補助機制，包括設立教師參與最低門檻、公開報名程序、強化查核與透明機制，確保補助回歸教育本質，讓資源真正用在該用的地方，切勿成為特定單位謀取利益的工具。

縣府教育處表示，112年、113年縣府分別補助12萬與15萬元，並非全額補助，議員質疑似有偽造報名人數資料、核銷不實情事，縣府將依法查處，如有涉及任何不法情事將依法究辦，追繳補助款。

宜縣教師康輔研習，縣議員陳文昌、林麗、呂惠卿（左至右）質疑「掛羊頭賣狗肉」，濫用補助要求徹查。（林麗提供）

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