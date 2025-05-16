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    虎尾「糖廠媽」搬新家！200公分高鎮殿媽祖開斧 大師柯錦中操刀

    虎尾福安宮舉辦新廟200公分高鎮殿媽祖神尊雕刻開斧儀式，傳統工藝大師柯錦中（右）與廟方人員依古禮舉辦。（記者黃淑莉攝）

    虎尾福安宮舉辦新廟200公分高鎮殿媽祖神尊雕刻開斧儀式，傳統工藝大師柯錦中（右）與廟方人員依古禮舉辦。（記者黃淑莉攝）

    2025/05/16 16:36

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮福安宮只有6坪大，是全國最小媽祖廟，廟方在現址附近興建120坪新廟，邀請傳統工藝大師柯錦中雕刻新廟200公分高的鎮殿媽祖神尊，今（16）日依古禮舉辦開斧儀式，祈求雕刻工作順利，吸引許多信徒觀禮。

    福安宮位在虎尾糖廠附近，1955年糖廠員工黃永舜從鹿港新祖宮迎請媽祖分靈到宿舍供民眾參拜，1961年在現址建廟，因慶典都是由糖廠員工籌辦，地方鄉親稱為「糖廠媽」。

    福安宮重建主委王明崑指出，福安宮信徒遍布全國，廟方討論後，購地擴大重建，新廟占地約120坪，古樸裝嚴，完工後配合周邊人文地景成為宗教文化景觀。在友人介紹下，結識彰化傳統工藝大師柯錦中，相談甚歡，進而請他雕刻新廟鎮殿媽祖、註生娘娘、城隍老爺及文昌帝君共4尊神像，總價近千萬元。

    神尊雕刻今天舉辦開斧大典，柯錦中率領廟方人員、信徒上香向媽祖稟報，接著以香紙淨化木頭、斧頭，再用斧頭在木頭上方、前後左右敲鑿幾下，最後再上香祝禱。

    柯錦中說，神尊雕刻廟方使用台灣肖楠，要刻200公分高的鎮殿媽祖及註生娘娘、城隍老爺及文昌帝君4尊，台灣肖楠是很高極、質地較硬的木頭，雕刻較費力、困難度高，預計要費時2年半才能完工，接下來每個細節工作團隊都會很謹慎。

    柯錦中現年60歲，小學畢業就學粧佛技藝，2016年獲彰化縣府登錄為傳統工藝「粧佛」保存者，他也專精神明紙帽冠製作工藝，曾舉辦各項比賽與展覽，致力推廣粧佛工藝與現代雕塑。

    「糖廠媽」虎尾福安宮只有6坪大，是全國最小媽祖廟。（記者黃淑莉攝）

    「糖廠媽」虎尾福安宮只有6坪大，是全國最小媽祖廟。（記者黃淑莉攝）

    福安宮新廟模型，古樸莊嚴。（記者黃淑莉攝）

    福安宮新廟模型，古樸莊嚴。（記者黃淑莉攝）

    虎尾福安宮新廟鎮殿媽祖神尊以肖楠雕刻，傳統粧佛藝師柯錦中進行開斧儀式。（記者黃淑莉攝）

    虎尾福安宮新廟鎮殿媽祖神尊以肖楠雕刻，傳統粧佛藝師柯錦中進行開斧儀式。（記者黃淑莉攝）

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