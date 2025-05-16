議員抨擊1.47億元湖子內公園缺失多 嘉市府：保固期請廠商修繕

湖子內公園的公廁設施損壞。（王浩提供）

2025/05/16 16:45

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市議員王浩今天在議會定期會質詢，市府斥資1.47億元設置面積11.8公頃的湖子內公園（第一期），休憩亭座椅區外露在屋簷無遮雨遮陽功能，公園內雜草叢生植物照顧有疏失，路面不平有坑洞破損，批「三角錐比人多」，要求市府改善；市府建設處長田長沛回應，會請廠商在保固期內修繕。

王浩說，「蝴蝶廊道區」只有奄奄一息的植物，沒有蝴蝶或蜜蜂；戶外表演廣場，開放至今未有表演，人潮稀疏，座椅前有多處坑洞；民眾也反映公廁無尿布台、給皂機及烘手機等，設施也有損壞；兒童遊戲場未加軟墊、溜滑梯入口處過窄也無遮蔭，對親子不友善，遊具也無特色。

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王浩表示，湖子內公園二期已於2023年6月決標規劃，隔年追加2000萬經費，但13處公園（含綠地遊樂場）還未開工，市府效率太差。

市府建設處回應，湖子內區段徵收公園已完成開闢公40、公43、綠1、綠2共4處公園綠地，佔地約12公頃，沿南北向湖美一路東側打造1.8公里綠帶廊道，新闢公園結合鄰地環保用地規劃，汛期時兼具防洪、防災功能，以耐污、抗污樹種增加淨化空氣品質，為提供孩童能有更多遊戲場域，市府於公43打造的「原野遊戲場」，遊具有磨石子滑梯、地景大滑梯、條木攀爬步道、吊網床翹翹板及蜂巢攀爬遊具等。

市府建設處表示，議員反映有關遊具部分損壞、步道破損、植栽生長不良、廁所設備、圍欄損壞等問題，均先圍警示帶、交通錐等做為警示，提醒市民注意，因尚於工程保固期間內，已請廠商限期改善；原野遊戲場周遭遮陰不足，周邊種有喬木191棵，但喬木成蔭需經歷成長時程，2至5年內隨樹木自然生長，可逐步發揮遮陰、美化與生態效益。

有關湖子內公園公共廁所設施遭不明人士破壞，馬桶蓋遭拆除或偷竊部分，市府表示將盡速修繕恢復使用，持續加強巡查外，檢討周邊監視器設置位置、協請轄區員警巡邏。

湖子內公園有多處路面破損不平。（王浩提供）

湖子內公園遊戲場所沒有遮蔭設施。（王浩提供）

湖子內公園「蝴蝶廊道區」設計圖（上）與現場實際情形（下）有落差。（王浩提供）

民眾反映湖子內公園的缺失。（王浩提供）

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