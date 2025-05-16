曝台中一中鄉野傳說 校長笑籲會考考生：別跳過「這顆球」

台中一中林隆諺在臉書PO台中一中校門地標「入德之門」，祝福會考考生考運亨通。（擷取自臉書）

2025/05/16 17:15

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國中會場週六、日登場，台中一中是考場之一，校長林隆諺今天（16日）到里內土地公廟參拜，祈求兩天會考辦理順利，他發現，供桌上金紙上夾著不少准考證，寫著拜託土地公保佑錄取台中一中，為此，他在臉書PO台中一中校門地標「入德之門」，祝福會考考生考運亨通。

林隆諺說，一中入門最顯眼的公共藝術「入德之門」不鏽鋼雕塑品，是一中80周年校慶時，由校友、前台中市市長張啟仲捐贈，是雕塑大師謝棟樑的作，以「八」和「0」為造型元素，蘊涵積極、圓融和喜悅的生命之感。走進作品，從鏡面的反射中看到自己，可以引人自省；從後方走出門洞，象徵畢業後前程光明。

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不過，林隆諺也說，一中有鄉野傳奇，跳過象徵0的入德之球，「一次當一科」，提醒國中生們經過時，「請勿拿前途開玩笑！」他說，一中學生滿重視成績，真得會挑戰跳球的人很少，但也真得有學生調皮跳球，只是後果不得而之。

擔任全國試務會諮詢委員的林隆諺提醒考生，考前一天能做些緩和運動，有助睡眠，睡好有助頭腦清晰考試；另外要注意試務違規，別戴電子裝置進考楊場如手機、智慧型手表；也別帶小鬧鐘，去年就有10幾人違規帶小鬧鐘；另外也別帶有量角的工具尺。

考前，南屯區萬和宮文昌君前也擺滿准考證，向文昌君祈求考試順利，金榜題名。

台中一中林隆諺在臉書PO台中一中校門地標「入德之門」，祝福會考考生考運亨通，也提醒考生「別跨這顆球」的鄉野傳說。（擷取自臉書）

國中會考週六日登場，萬和宮文昌帝君放滿准考證祈福。（萬和宮提供）

國中會考週六日登場，萬和宮文昌帝君放滿准考證祈福，考生及家長紛紛來參拜。（萬和宮提供）

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