中小學手機統一保管 學生團體EdYouth：應限上課期間

學生團體EdYouth理事長蔡其曄（前排中）表示，手機統一保管應限上課期間。圖為EdYouth今年陪同高中生開記者會，呼籲終結升學榜單。（資料照）

2025/05/16 16:31

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部長鄭英耀於前（14）日宣布，將於下週公告「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」，學生青年團體EdYouth台灣一滴優教育協會理事長蔡其曄表示，EdYouth認為手機統一保管時間，應維持草案規定的「上課期間」為原則，不應擴大至「在校期間」，並應保留各校邀學生、教師及家長共同討論、訂定彈性規範的空間，他強調一味地全面管制，並無法促進學生資訊教育素養，對於學習動機較弱的學生也難以奏效，學生分心仍可能以其他方式表現。

蔡其曄表示，教育部在前次研商會議後，未再與民間團體溝通，亦未與學生溝通，呼籲教育部在公告前應廣納多元學生意見，落實「兒童權利公約」之兒少表意權及被傾聽權。他說明，EdYouth接獲國教署青少年諮詢委員的陳情，指出署長彭富源曾於青少諮會議中承諾，將在政策公告前與學生進一步討論，然而教長鄭英耀卻於前日宣布將於下週公告政策，教育部及國教署尚未就此議題與青少諮進行後續溝通與對話。

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蔡其曄說，EdYouth肯定教育部資科司在草案研擬階段，即邀請學生團體參與討論，亦曾出席EdYouth舉辦之學生座談會，但討論仍有不足，期盼教育部與國教署在正式公告前，能廣納多元學生意見。

蔡其曄也表示，使用原則應維持前次研商會議中新增之內容，包括管理人員權責歸屬、校園每3年應至少檢討1次、學生申訴與救濟的途徑，以及違規處置的具體規範；針對學生代表的部分，亦呼籲應同步比照教育部服儀規定，進一步明定學生代表須占至少3分之1比例，以保障學生表意的權益。

此外，蔡其曄表示，前次研商會議中討論之草案內容，多著重於管理層面，未能充分強化教育精神，呼籲教育部應進一步聚焦數位資訊教育，引導學生正確使用行動載具，強化使用原則中針對學生心輔支持、隱私安全、個資保護及防範數位（性）暴力的內容，並保障學生在學習活動中合理使用的權利。

蔡其曄表示，EdYouth將持續關注「校園行動載具使用原則」後續發展，呼籲教育部應正面回應學生與社會的期待，在草案公告上路前，再次與學生及民間團體進行溝通與討論。

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