竹東掩埋場垃圾清空 王炳漢促竹北新豐區域掩埋場也訂清除期程

王炳漢提出緊急質詢表示，竹北新豐區域掩埋場在5月初又失火，過去5年更發生過85次火警，長期衍生的空氣污染威脅，讓附近居民實在難以忍受。 （記者廖雪茹攝）

2025/05/16 16:35

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府前天宣布，竹東衛生掩埋場原堆置4萬公噸的垃圾已經全數清除完畢；縣議會副議長王炳漢對此提出緊急質詢，要求縣府針對竹北新豐區域掩埋場所暫置的逾24萬公噸垃圾，也應訂定垃圾清除期限及作業時間表，拿出跟處理竹東一樣的效率，盡快清空讓竹北西區民眾抱怨多年的「垃圾山」。

王炳漢提出緊急質詢表示，竹北新豐區域掩埋場在5月初又失火，過去5年更發生過85次火警，長期衍生的空氣污染威脅，讓附近居民實在難以忍受。「這個掩埋場真的是地方的環保毒瘤，垃圾不清掉不行，不能把竹北西區的居民當成二等公民！」

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竹縣府統計該掩埋場5月初的暫置垃圾量為24萬餘公噸，隨著新竹縣高效能垃圾熱處理設施（焚化爐）自去年底點火試燒，目前新產生的垃圾已直接進焚化爐處理，不再有新增堆置，並規劃5年內全面清除。

環保局表示，去年獲中央補助啟動「災害預防三計畫」，全面強化自燃防範機制，已增派人力與機具，加速篩分作業減少暫置量。今年再推動改善工程，除垃圾分區堆置外，再設置沼氣管並以再生粒料覆蓋，降低自燃風險。去年8月起，環保局也與民間鍋爐業者合作，將大型破碎物篩分為再生燃料處理，預計3年內完成1萬5千噸廢棄物去化。

王炳漢表示，新竹縣在縣長楊文科的魄力推動下終於興建焚化爐，不再需要看外縣市政府的臉色，就能處理縣內的垃圾，但民眾要再等5年實在太久了！由於焚化爐就位於竹北市西區，於情於理也應該讓竹北新豐區域掩埋場的暫置垃圾優先進場，每天至少80至100萬公噸加速去化，更要明確訂出清空垃圾的時間表，不再新增暫置垃圾，對當地長年飽受污染之苦的居民才公平。

新竹縣政府前天宣布，竹東衛生掩埋場原堆置4萬公噸的垃圾已經全數清除完畢；縣議會副議長王炳漢對此提出緊急質詢，要求縣府也要拿出效率處理竹北新豐區域掩埋場所暫置的逾24萬公噸垃圾，訂定清除期限。 （記者廖雪茹攝）

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