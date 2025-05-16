垃圾車走大貨車禁行路段竟挨罰 中市議員促訂「特種車」通行規範

台中市垃圾車走大貨車禁行路段竟遭開罰，市議員質疑要如何收垃圾。（資料照）

2025/05/16 16:27

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市垃圾車執行勤務時，行經大貨車禁行路段竟遭開罰，市議員陳雅惠、蕭隆澤指出，接獲清潔隊員陳情，執勤開大貨車禁行路段屢遭交通執法人員誤開罰單，已引起基層司機及廢棄物清運業者強烈反彈，新北市政府已明定公務垃圾車可行駛禁行路段，要求市府明訂垃圾車等「特種車」的通行規範，避免政策漏洞再造成基層困擾。

交通局表示，禁行大貨車路段的道路線型與配置，對於大型車輛通行有一定的限制與權衡因素。為維護行車安全，針對是否開放清潔車通行，交通局將邀集相關單位研議可行性。

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議員陳雅惠表示，根據《道路交通安全規則》第二條規定，垃圾車屬於執行公共服務任務的特種車，應不受一般大貨車禁行限制。但台中市府迄今未明訂相關規範，造成現場執法人員難以辨識車輛屬性，導致執行清運工作的垃圾車經常無辜挨罰，甚至影響部分地區垃圾收運作業順暢，損害環境衛生。

陳雅惠、蕭隆澤表示，新北市政府就已經明定公務垃圾車可行駛禁行路段，要求市府應儘速公告大貨車禁行路段明確排除垃圾車適用，並由交通局及警察局立即訂定明確執法指引，限期一個月內提出具體改善方案。

台中市垃圾車走大貨車禁行路段竟遭開罰，市議員陳雅惠質疑要如何收垃圾。（記者蘇金鳳攝）

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