為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台鐵電車線又掉落！西部、東部和南迴線都受阻

    枋山＝加祿電車線掉落。（翻攝自「台灣便當管理局-附屬鐵路部」臉書粉絲團）

    枋山＝加祿電車線掉落。（翻攝自「台灣便當管理局-附屬鐵路部」臉書粉絲團）

    2025/05/16 15:39

    〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（16日）下午，台鐵枋山-加祿間發生電車線斷落，目前單線雙向不通，影響所及包括西部幹線、南迴線和東部幹線都有列車受阻，台鐵公司也在屏東大武往返枋寮間啟動公車接駁。

    台鐵公司在枋山＝加祿間（Ｋ11＋350處）發現電車線斷落，目前該區間路線暫時不通，已即時展開大武往返枋寮間啟動公路接駁，並通知電力單位查看；台鐵公司也在下午14時30紛起成立台公司一級應變小組。

    台鐵公司表示，工作人員現正前往搶修，並立即於大武往返枋寮間啟動公路接駁，同時加強各站廣播，請旅客搭車前，先確認行車資訊。造成不便，敬請見諒。

    台鐵公司補充說明，這次事故預估至今天晚間7時止，影響9列次、1000分鐘。台鐵公司說明，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可在1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天。對於事故原因，台鐵公司正由營運安全處調查中。

    枋山＝加祿電車線掉落。（翻攝自「台灣便當管理局-附屬鐵路部」臉書粉絲團）

    枋山＝加祿電車線掉落。（翻攝自「台灣便當管理局-附屬鐵路部」臉書粉絲團）

    因電車線掉落，影響西部幹線、東部幹線和南迴線。（記者吳亮儀翻攝自台鐵公司官網）

    因電車線掉落，影響西部幹線、東部幹線和南迴線。（記者吳亮儀翻攝自台鐵公司官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播