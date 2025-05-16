台鐵電車線又掉落！西部、東部和南迴線都受阻

枋山＝加祿電車線掉落。（翻攝自「台灣便當管理局-附屬鐵路部」臉書粉絲團）

2025/05/16 15:39

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（16日）下午，台鐵枋山-加祿間發生電車線斷落，目前單線雙向不通，影響所及包括西部幹線、南迴線和東部幹線都有列車受阻，台鐵公司也在屏東大武往返枋寮間啟動公車接駁。

台鐵公司在枋山＝加祿間（Ｋ11＋350處）發現電車線斷落，目前該區間路線暫時不通，已即時展開大武往返枋寮間啟動公路接駁，並通知電力單位查看；台鐵公司也在下午14時30紛起成立台公司一級應變小組。

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台鐵公司表示，工作人員現正前往搶修，並立即於大武往返枋寮間啟動公路接駁，同時加強各站廣播，請旅客搭車前，先確認行車資訊。造成不便，敬請見諒。

台鐵公司補充說明，這次事故預估至今天晚間7時止，影響9列次、1000分鐘。台鐵公司說明，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可在1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天。對於事故原因，台鐵公司正由營運安全處調查中。

枋山＝加祿電車線掉落。（翻攝自「台灣便當管理局-附屬鐵路部」臉書粉絲團）

因電車線掉落，影響西部幹線、東部幹線和南迴線。（記者吳亮儀翻攝自台鐵公司官網）

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