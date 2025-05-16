台中大里仁德里婆婆媽媽總動員 綁5千顆粽子助弱勢

大里區仁德里長林志忠（右3）舉辦「端午關心弱勢暨粽愛釋結」活動，動員近60位志工合力綁了5千顆粽子。（記者陳建志攝）

2025/05/16 15:48

〔記者陳建志／台中報導〕端午節將至，為了關心附近的弱勢民眾，並讓民眾「解粽解結」迎來好運，台中大里區仁德里長林志忠今天動員近60位志工，在有50多年辦桌經驗的「總鋪師」張勝賢掌廚下，分工合作炒餡料、綁粽子、煮粽子，合力包了5千顆粽子，雖天氣炎熱汗如雨下，但大家都說很有意義。

大里仁德里長林志忠表示，端午節將至，為了讓仁德里和附近的弱勢戶，也能在端午節吃到香噴噴的粽子，今年已經是第4年獨自舉辦「端午關心弱勢暨粽愛釋結」活動，共動員近60位鄰長、關懷據點志工、環保志工今天一起包粽子。

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林志忠表示，今天準備包5千顆的粽子，除分送弱勢戶，另外準備3千顆明天將在大里振坤宮旁廣場讓民眾現場「解粽解結」，透過讓民眾解粽，在解開綁粽繩子的過程，就能「解結頭」去掉厄運，帶來滿滿好運。

今天現場由有50多年辦桌經驗的「總鋪師」張勝賢掌廚，他說雖年過70但現在還持續幫人辦外燴，因覺得此活動很有意義，已經連續第4年擔任志工，今年共準備35斗的糯米，240斤的豬肉，還有香菇、冬蝦、菜脯、紅蔥頭、紅蔥酥等餡料，今天一大早就來炒餡料，在大家分工合作洗粽葉、洗米、炒餡料、綁粽子，忙了一整天總共綁了5千顆的粽子。

參加綁粽子的志工陳素娥說，之前仁化里舉辦綁粽子助弱勢時就開始參加，換成仁德里舉辦後繼續參加，前後已經15年，覺得和大家一起做一件有意義的事情很開心，會持續綁到不能綁為止；80歲的志工蕭廖菓則說，綁粽子有50多年的經驗，今年鄰長邀她來綁粽子，因覺得很有意義欣然答應；另一位77歲的志工陳宛宜也說，自己綁粽子也有50多年的資歷，覺得綁粽子助弱勢是很不錯的活動，跟大家一起做公益，一點也不覺得累。

大里區仁德里長林志忠（中）舉辦「端午關心弱勢暨粽愛釋結」活動，「總鋪師」張勝賢（右2）掌廚炒餡料、煮粽子。（記者陳建志攝）

大里區仁德里長林志忠（左1）舉辦「端午關心弱勢暨粽愛釋結」活動，陳素娥（左2）已連續擔任包粽志工15年。（記者陳建志攝）

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