新竹海水淡化廠動工 卓榮泰：年供3000萬噸讓科技產業有充裕水源

行政院長卓榮泰主持新竹海水淡化廠動工典禮致辭說，完工每日可產出10萬噸，年供水量可達3000萬噸，提供產業穩定安全乾淨的水源。（記者洪美秀攝）

2025/05/16 16:55

〔記者洪美秀／新竹報導〕行政院長卓榮泰今天到新竹市主持海水淡化廠動工典禮，卓揆說，這是全台灣最大的海淡廠工程，政府投入120億元推動，預計2027年完工啟用，未來每天可提供10萬噸淡化水，年產水量最大值3000萬噸，供應竹科園區使用，也提供企業產業充裕、乾淨及安全的水源。

卓榮泰說，「科技造水在新竹，民生產業更富足」，這是海淡廠最重要的精神，台灣這幾年受到極端氣候影響，去年3個颱風造成嚴重的民生、產業及農業損失，行政院編列551億元推動系統性治水，目的是防災減災，同時開發充裕、乾淨且安全的水資源。

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他說，新建水庫相形困難，只有從伏流水、再生水及海水淡化等面向開發新水源。過去他只有到澎湖看過海淡廠，新竹海水淡化廠是台灣本島首座國際級大型設施。2021年由前總統蔡英文啟動籌畫，因應當時缺水情勢，更為未來長遠布局，展現「一棒接一棒」的延續力。

卓榮泰指出，廠區完工後，每日可提供10萬噸水，年供水量可達3000萬噸，未來寶二、寶山水庫即使再遭遇大型旱災，也有充裕水源可供使用。政府不僅要完成桃竹竹苗「大矽谷計畫」推動，也要靠此計畫，持續提升台灣在全球高科技產業鏈中的領先地位。

卓榮泰指出，未來「桃竹竹苗大矽谷」會與「大南方新矽谷計畫」成為帶動台灣科技產業升級的雙引擎。而科技產業的穩定發展，仰賴穩定的水電。他接著也會到已開始供氣、發電的第三座天然氣接收站（LNG）了解與視察。

卓揆說，全世界都在看台灣有沒有能力有沒有決心能夠維持最好的生產、研發環境，讓世界大廠跟國內的廠商，持續在此加碼投資設廠。他也一再強調，政府對人民有責任，台灣對世界有責任。

卓榮泰說，回顧過去「五缺」水電、土地、人力、人才等方面問題嚴重，即著手從開源、節流、調度、備援4大面向強化水資源管理，目前正推動「珍珠串計畫」，從石門水庫到新竹、從翡翠到石門，還有現在從南化到高屏還在串聯，讓水源能夠更充裕的調度。

最後，卓榮泰說，海水淡化廠只是「新供水計畫」的一部分，政府也同步推動包括油羅溪伏流水開發、石門至新竹聯通管線、新竹海淡廠等工程，期許水利署與施工團隊，能如期如質在2027年完工，同時也提醒，海水淡化過程繁複，每度成本約30元、成本是一般用水的3倍，更應節水與珍惜資源，期工程如期如質在2027年完工。

新竹海水淡化廠動工。（記者洪美秀攝）

行政院長卓榮泰主持新竹海水淡化廠動工典禮。（記者洪美秀攝）

新竹海水淡化廠是全台灣最大的海淡廠工程，預計2027年完工啟用。（記者洪美秀攝）

新竹海水淡化廠動工。（記者洪美秀攝）

行政院長卓榮泰主持新竹海水淡化廠動工典禮。（記者洪美秀攝）

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