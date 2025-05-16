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    二技技優入學展開 今起受理登記就讀志願序

    二技技優入學展開，今起受理登記就讀志願序。（取自官網）

    二技技優入學展開，今起受理登記就讀志願序。（取自官網）

    2025/05/16 16:28

    〔記者林曉雲／台北報導〕114學年度二技技優入學聯合招生委員會，由技專校院招生委員會聯合會辦理，今日起至5月20日17時止，受理二技技優保送錄取生及甄審正取生、備取生上網登記就讀志願序。

    技專校院招生委員會聯合會執行長段裘慶說明，114學年度二技技優入學聯合招生委員會，依各錄取生（含保送錄取生及甄審正備取生）所選填登記就讀志願序辦理統一分發，每位錄取生至多分發錄取1校系（組）、學程，經分發錄取之考生，始可取得入學資格，凡於規定時間內未上網登記就讀志願序，或雖有上網登記就讀志願序、但僅暫存未確定送出者，均以未登記論，即喪失登記資格與分發機會。

    段裘慶表示，1114學年度二技技優保送入學招生，計有2校2系（組）、學程，提供4名招生名額；技優甄審入學招生計有25校85系（組）、學程，提供招生名額507名，二技技優保送錄取生及甄審正、備取生，務必於規定期限內完成選填登記就讀志願序並確定送出，接受統一分發。

    就讀志願序統一分發結果，預計於5月26日上午10時公告於招生委員會網站，考生可經由該委員會網站查詢。分發結果由所分發錄取學校各自寄發報到通知，分發錄取生須依其通知各項規定完成報到手續。114學年度二技技優入學聯合招生委員會網址（https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter/）

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