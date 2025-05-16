為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄某國小外疑有操中國口音女子徘徊 持自拍棒遊走攝錄引人側目

    高雄某國小外疑有操中國口音女子（左箭頭）徘徊，持自拍棒遊走攝錄引人側目。（民眾提供）

    高雄某國小外疑有操中國口音女子（左箭頭）徘徊，持自拍棒遊走攝錄引人側目。（民眾提供）

    2025/05/16 16:22

    〔記者黃良傑／高雄報導〕台北松山區傳某國小外有操持中國口音婦人對校門口直播，高雄鼓山區某國小外也發現類似狀況，一名女子持自拍棒，遊走校門口四處拍攝，舉止詭異，導護老師察覺可疑，靠近查看，見她疑在展示自己所穿的鞋子，自拍的鏡頭朝向自己的腳部，校方人員嚴密監控並請她離開。

    鼓山分局表示，有關網傳校園附近出現可疑人士影片，警方目前尚未接獲相關報案紀錄，同時提醒民眾若發現可疑人、事，應立即撥打110或通報學校，警方將迅速到場、持續加強上、放學時段學童安全維護工作，並與轄內學校保持密切聯繫，建構綿密通報網絡。

    據了解，昨（15）日上午約7時30分許，該校大門左側圍牆邊出現一位拿著自拍棒自拍的女子，警衛、導護老師及校長均覺得奇怪，靠近看她狀況，內容在展示自己所穿的鞋子，自拍的鏡頭朝向自己的腳部，至於口音部分，校方無法判斷是否為中國籍女子，警衞嚴密監控並請她離開校區。

    不過，經調閱路口監視器影像顯示，該名女子徘徊校門口外，自拍棒拍攝角度不像是拍鞋子，也沒有跡象朝學童拍攝，當時也有家長發現可疑拍攝行徑，即時向校方反映，校方也通知里長協助巡邏，如再發生該女子類似狀況，將報警主動驅離並告誡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播