高雄某國小外疑有操中國口音女子徘徊 持自拍棒遊走攝錄引人側目

高雄某國小外疑有操中國口音女子（左箭頭）徘徊，持自拍棒遊走攝錄引人側目。（民眾提供）

2025/05/16 16:22

〔記者黃良傑／高雄報導〕台北松山區傳某國小外有操持中國口音婦人對校門口直播，高雄鼓山區某國小外也發現類似狀況，一名女子持自拍棒，遊走校門口四處拍攝，舉止詭異，導護老師察覺可疑，靠近查看，見她疑在展示自己所穿的鞋子，自拍的鏡頭朝向自己的腳部，校方人員嚴密監控並請她離開。

鼓山分局表示，有關網傳校園附近出現可疑人士影片，警方目前尚未接獲相關報案紀錄，同時提醒民眾若發現可疑人、事，應立即撥打110或通報學校，警方將迅速到場、持續加強上、放學時段學童安全維護工作，並與轄內學校保持密切聯繫，建構綿密通報網絡。

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據了解，昨（15）日上午約7時30分許，該校大門左側圍牆邊出現一位拿著自拍棒自拍的女子，警衛、導護老師及校長均覺得奇怪，靠近看她狀況，內容在展示自己所穿的鞋子，自拍的鏡頭朝向自己的腳部，至於口音部分，校方無法判斷是否為中國籍女子，警衞嚴密監控並請她離開校區。

不過，經調閱路口監視器影像顯示，該名女子徘徊校門口外，自拍棒拍攝角度不像是拍鞋子，也沒有跡象朝學童拍攝，當時也有家長發現可疑拍攝行徑，即時向校方反映，校方也通知里長協助巡邏，如再發生該女子類似狀況，將報警主動驅離並告誡。

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