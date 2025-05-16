用耳朵逛博物館！中研院AI聲音導覽系統收錄2萬筆資料

中研院推出AI聲音導覽系統，收錄2萬筆聲音資料，打造「尋聲覓音」，讓民眾用耳朵逛博物館。（中央研究院數位文化中心提供）

2025/05/16 16:01

〔記者吳柏軒／台北報導〕AI下的廟會、愛情與兒童會是什麼樣的聲音？中研院數位文化中心推出AI聲音導覽系統，收錄2萬筆聲音資料，包含人文活動與自然生態，民眾只需一指點選，即可隨機播放聲音藏品，用耳朵就能逛博物館。

中研院指出，已連續6年響應518國際博物館日，今年推出「尋聲覓音」活動，首度透過AI聲音導覽系統，可隨選播放聲音藏品，超過2萬筆聲音資料，涵蓋廟會、山歌、自然生態等，用AI打造最新體驗。院長廖俊智表示，AI不僅促進科學研發，更改變文化典藏的詮釋方式。「聲覓」系統的推出，正是具體展現科技與人文的結合。

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中研院該系統同時也推出跨領域數位展覽，包含科學探索苔蘚與地衣的微觀世界、天文想像生命起源；人文探索結合數位敘事與線上虛擬講師「商王后妲己」講述古文明；「臺灣與冷戰：檔案特展」則以珍稀史料回望時代風雲，還有台灣原住民族文化展、台灣漢人民間信仰等呈現台灣歷史記憶。

中研院表示，為落實共享與近用，打造開放藏品的「開放博物館」，鼓勵公、私機構與個人藏家共同授權上架，數位文化中心召集人陳熙遠表示，博物館數位轉型已成趨勢，今年透過與中華民國博物館學會合作，可見許多館所積極運用開放博物館策畫線上展，讓受限於時間與空間的展覽得以重現。

陳熙遠也認為，在「尋聲覓音」的帶領下，聲音不再只是展覽的背景，也為博物館未來開啟了嶄新的想像，歡迎民眾上「開放博物館」平台網頁，體驗用耳朵逛博物館。

中研院推AI聲音導覽系統，使用者可透過電腦或行動裝置，依主題快速探索開放博物館的聲音藏品，如媽祖遶境主題下，聆聽藝術家吳燦政錄製的活動聲景紀錄。（中央研究院數位文化中心提供）

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