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    台灣黑熊出沒記錄持續增加！林業署：要有「人熊和平共處」的準備

    林保署公布台灣黑熊分布狀況。（林保署提供）

    林保署公布台灣黑熊分布狀況。（林保署提供）

    2025/05/16 16:20

    〔記者吳亮儀／台北報導〕農業部林業及自然保育署今天（16日）公布監測台灣黑熊的紀錄點位和統計，發現不管在海拔1200公尺以上的中高海拔山區，或是低海拔山區，監測和目擊到的黑熊數量都增加，未來勢必得著重「人熊和平共處」的準備。

    林保署公布2011年以來的台灣黑熊監測與發現紀錄點位統計，說明台灣黑熊的族群相對豐度（OI值）正逐年上升，且趨勢明顯。全台包含目擊、自動相機拍攝、入侵通報、救傷等共計2034筆。

    林保署發現，在2018年以前（2011-2017）全台共11縣市17鄉鎮有發現黑熊的紀錄；2018年以後（2018-2025）有黑熊紀錄的行政區則增加為11縣市27鄉鎮。

    若以1200m公尺作為低海拔與中高海拔的分野，2018年以後在1200公尺以下的低海拔地區，有更多的黑熊發現紀錄；而在1200m以上的中高海拔山區，2018年以後同樣有更多的黑熊發現紀錄。

    統計顯示，台灣黑熊不論在中高海拔或低海拔，族群數量與分布都呈現擴增趨勢，且在部分地區越來越接近淺山與平地。

    林業保育署說明，黑熊在台灣並無天敵，以往族群減少主要來自森林開發、違法獵捕與非蓄意的誤捕等人為因素，但近年來台灣的森林棲地已有顯著改善，2025年國有林的森林覆蓋面積為142.9萬公頃，較2015年增加近2.2萬公頃。

    從全台的野生動物監測結果即可發現，包括黑熊在內以森林為棲地的野生動物物種，皆呈現族群穩定或增長的趨勢。

    林業保育署強調，黑熊是台灣陸域最高階的掠食者，具重要生態指標意義，將會持續致力於台灣黑熊的族群存續與棲地保育，接踵而來的人熊和平共處也是立即要面對的首要課題。

    由於山村部落是面對黑熊族群的第一線，也是最核心的權益關係人，林業保育署將持續結合在地社區協力推動黑熊保育，並導入科技器材與精進作為，維護人熊安全，讓居民沒有後顧之憂。

    林保署公布台灣黑熊分布狀況。（林保署提供）

    林保署公布台灣黑熊分布狀況。（林保署提供）

    林保署公布台灣黑熊分布狀況。（林保署提供）

    林保署公布台灣黑熊分布狀況。（林保署提供）

    林保署公布台灣黑熊分布狀況。（林保署提供）

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