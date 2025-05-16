車城分駐所、射寮分校活動中心啟用 屏縣上億建設啟動偏鄉

車城分駐所及戶政聯合辦公啟用，上億建設啟動偏鄉。（記者蔡宗憲攝）

2025/05/16 15:06

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣政府警察局恆春分局車城分駐所，暨恆春戶政事務所車城辦事室，以及車城國小射寮分校新建學生活動中心，今同步進行啟用揭牌儀式，兩項建設耗資上億預算，屏東縣長周春米強調，偏鄉公務機關也必須能提供鄉親舒適的洽公環境，也是落實城鄉平權的重要一環。

車城分駐所原建於1983年、戶政事務所建於1991年，兩棟建築使用逾30年以上，結構老舊、空間不足，難以因應人口成長與科技進步需求。屏東縣政府5400多萬原址重建聯合辦公廳舍，結合警政與戶政服務。建築外觀以車城落山風為設計靈感，垂直遮陽斜板展現風之律動，米白與淺灰色調融入綠化環境，親切又現代化。

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同日，車城國小射寮分校學生活動中心落成。射寮分校位於恆春半島特殊偏遠地區，過去僅有25年老舊室外球場，地面龜裂、遇落山風或雨季無法使用，影響教學。縣府投入4741萬元興建，內設綜合球場、盥洗空間與休息室，支援籃球、羽球等多項運動，並作為集會與社區活動場地，休息室更與埔墘社區合作成為關懷據點，實現老幼共學。

周春米表示，新設施讓洽公更舒適、學生免受氣候限制，安全學習與運動。車城國小射寮分校校長謝郁如感動說，「孩子們終於有室內運動空間，未來表現更出色！」鄉長陳政雄、縣議員潘芳泉、盧玟欣讚許縣府用心，盼新設施促進社區共榮。這兩座建築不僅提升車城生活品質，更為偏鄉注入城鄉平權的溫暖願景。

車城分駐所及戶政聯合辦公啟用，上億建設啟動偏鄉。（記者蔡宗憲攝）

車城分駐所及戶政聯合辦公啟用，上億建設啟動偏鄉。（記者蔡宗憲攝）

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