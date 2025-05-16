活化日式宿舍 教育部助苗栗山腳國小打造藺草基地

教育部攜手台灣設計院，協助苗栗縣苑裡鎮山腳國小，優化動線規劃、整合學習環境與展示空間，打造成苑裡鎮內獨有的藺草編織及展示場所，（教育部提供）

2025/05/16 15:01

〔記者林曉雲／台北報導〕創立於民國元年，114歲的苗栗縣山腳國小，將校內日治後期宿舍群活化使用，作為苑裡鎮內獨有的藺草編織及展示場所，在教育部委託台灣設計研究院執行「學美．美學－校園美感設計實踐計畫」改造下，將動線單一化，優化學習動線，並延續日本典型民居空間，以押入（壁櫥）、床脇（陳列架）及床之間（展示壁龕）3種空間單元，作為藺編作品的展示分區，營造沉浸式的藺草工藝學習環境。

教育部師藝司科長彭寶樹說明，該計畫自108年啟動至今，依教學目標與場域功能分為5大主題「創意舞台」、「支援與關懷」、「開放與在地」、「多元探索」及「教師成長」等，以回應教育現場的變化，並反映未來的教學趨勢，而在108課綱架構下，越來越多學校開設以在地特色為主軸的校訂課程，連結地方資源、引導學生認識在地文化，並促進師生與社區共學，113年度共協助21校改造，今（16）日實地走訪改造案例之山腳國小及彰化縣二林鎮廣興國小，聚焦主題「開放與在地」，體驗教育如何與地方工藝及農業共構、與社區共好共創。

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山腳國小校長黃君婷表示，隨著校訂課程發展，校方將藺草工藝結合建築、田調與實作，導入中高年級彈性課程，成為山腳國小與社區共同推動藺草工藝傳承的基地，設計團隊從空間零碎、地坪高低差等方向解題，提供符合教學需求的設計，並體現對歷史文化的尊重，使日式宿舍成為適合進行藺編課程的教室，在這裡可以和孩子聊藺草故事、感受文化脈絡與生活美學，同時學習藺編實作，從觀光景點轉型為兼具學習在地文化的傳承基地。

此外，彰化縣二林鎮廣興國小將在地農作「甘蔗」融入特色課程中，校長徐詩媛表示，原有食育教室因空間與設備規劃未盡完善，難以兼顧教學與用餐需求，設計團隊重新規劃室內外空間，依教學流程分為課程區與儲藏區，以活動拉門變換不同使用情境，並設計育苗拖板車、育苗桌及植物觀察紀錄簿等，讓孩子能親手照顧及觀察蔗苗的生長過程，待蔗苗健康茁壯成長後，便移植到室外小苗圃持續培育與照料，形成師生可共同實踐的教學流程，成為教學與觀賞兼具的校園綠帶。

校方並與設計團隊拜訪在地蔗農，促成產學合作，將農事經驗轉化為教學素材，徐詩媛說，原本廚房兼餐廳的空間，改造成美感實用兼具的食育教室，成為食農教育基地，未來也將是社區交流新據點。

彰化縣二林鎮廣興國小將在地農作「甘蔗」融入特色課程中，教育部及台灣設計院協助，打造美感實用兼具的食育教室。（教育部提供）

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