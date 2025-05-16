我學者挑戰「物種滅絕電梯說」 氣候變遷重塑生物互動關係

成功大學生命科學系教授陳一菁團隊挑戰「物種滅絕電梯」，發現物種分布範圍並未縮減；陳的另一項蝴蝶研究也發現，分布於台灣中高海拔的特有蝶種玉山幽眼蝶，目前也大致維持海拔分布範圍。（台灣科技媒體中心提供，照片來源呂晟智）

2025/05/16 16:56

〔記者吳柏軒／台北報導〕全球暖化下，學界預測物種將往高海拔遷移並逐漸滅絕，形成「物種滅絕電梯」假說，台灣學者挑戰用實證資料檢視，發現結果不如早期假說推論，暖化下的山區各階層物種分布範圍並未縮減，反而擴張，提供研究者全新視角，相關論文今日在知名國際期刊《科學》（Science）刊登。

台灣科技媒體中心邀請成功大學生命科學系教授陳一菁研究團隊分享該研究成果，論文第一作者、博士後研究員陳怡秀指出，｢物種滅絕電梯」假設全球暖化將導致山頂物種滅絕，而山中原本分布狹窄的物種維持分布範圍上移，而山底物種也往上遷移，導致山底生物多樣性下降。

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但台灣團隊首次以全球實證資料檢視該假說，陳怡秀表示，研究計算山區年平均最高溫度變化為每年上升0.025到0.481度，納入23個山區，包含14個國家，2069個物種，並透過實地觀測數據，發現山頂物種的分布範圍並未縮減，而山中原本狹窄的物種分布範圍變擴張，山底物種範圍也擴大。

陳一菁補充，該研究涵蓋不同國家與不同山區的調查，對於單一物種會看見不同的現象，如在阿爾卑斯山就發現植物遷移的速度較慢，在山頂範圍的植物仍沒有消失，還在原有的分布範圍。

陳一菁指出另一個秘魯的研究，比較了1985年與2017年鳥類分布的變化，發現當地年均氣溫在32年間上升約0.42度，導致鳥類平均分布海拔上升約40公尺，其中，16種原本分布於高海拔的鳥類，有8種在2017年未再出現，顯示局部滅絕。

陳一菁說明，該研究希望從更巨觀的角度，整合不同物種、地區分歧的調查結果，嘗試找出研究者的普遍共識，來回答氣候變遷怎麼影響大多數的生物。她也指出，高海拔的生物尚未因氣候變遷而滅絕，也可能是「滅絕債務」現象，意即當下雖無滅絕跡象，但若環境持續改變，再拉長時間就可能有滅絕風險。

而該研究雖未納入台灣，但陳一菁另一項蝴蝶調查發現，台灣瑟弄蝶的海拔分布範圍在擴張，以及原本分布於台灣中高海拔的特有蝶種玉山幽眼蝶，目前分布範圍大致上仍維持原本的情況，也從旁佐證了最新研究結果。

台灣科技媒體中心邀請成功大學生命科學系教授陳一菁研究團隊分享最新研究成果，用實證資料檢視「物種滅絕電梯」假說。（台灣科技媒體中心提供）

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