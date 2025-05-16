進駐10年！高雄夢時代寶雅6/1結束營業 網友一片哀號

寶雅高雄夢時代門市傳出將遷櫃出清，最後營業日為6月1日。圖為夢時代。（資料照）

2025/05/16 15:15

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕寶雅高雄夢時代門市傳出將遷櫃出清，最後營業日為6月1日。高雄在地粉專今日PO文宣傳此事，引發高雄網友一片哀號。寶雅夢時代店表示，6月2日起，鄰近門市的寶雅高雄大遠百店將繼續為大家服務，期待民眾蒞臨。

連鎖生活百貨商店寶雅2015年6月6日正式進駐高雄夢時代，至今已邁入第10個年頭，成為不少在地居民到夢時代時的必逛之處。不過，寶雅本月5日突然公告將遷櫃出清，時間從5月8日起至6月1日，消息一出讓不少人吃驚。而根據了解，寶雅原先櫃位將由服飾店進駐頂替。

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另外，另一間被在地民眾認為夢時代中好逛的文具店「九乘九文具專家」也因租約關係於去年9月停止營業。寶雅關店的消息傳出，讓不少網友格外難過，認為夢時代中好逛的店越來越少。

高雄在地粉專「開新點Khnotien」今日在臉書分享訊息。不少高雄網友哀號：「啊？」「什麼！倒一個9x9了 連寶雅也不見了！」、「繼9x9關了之後，寶雅這麼好逛居然也......」、「湊停車費的好地方」、「我愛夢時代寶雅，他們離開真的傷心。九乘九之前離開已經很傷心了」、「我買礦泉水的好地方」、「夢時代百慕達再少一家」、「夢時代感覺愈來愈不值得去了」、「很多人去樓上看電影買零食飲料的地方沒了，之後可能要到樓下的711了」、「繼九乘九後又少一間能逛了」。

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